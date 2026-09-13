Turkish Airlines: Πανικός σε πτήση από αναταράξεις λόγω καταιγίδας – Οι επιβάτες ούρλιαζαν «θα πεθάνουμε!»

Δραματικές στιγμές έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη προς Τύνιδα καθώς το αεροπλάνο στο οποίο επέβαιναν έπεσε σε καταιγίδα. Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Πέμπτη (10.9.26).

Σε βίντεο που έχει ανέβει στα social media, καταγράφεται ο πανικός που επικράτησε στην καμπίνα του αεροπλάνου τη στιγμή που άρχισαν έντονες αναταράξεις λόγω καταιγίδας.

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Όπως φαίνεται στο βίντεο, το αεροπλάνο τραντάζεται έντονα. Ακούγονται ουρλιαχτά από κατατρομοκρατημένους επιβάτες, κάποιοι φώναζαν «θα πεθάνουμε!» ενώ εκκωφαντικός ήταν ο θόρυβος των κινητήρων του αεροσκάφους καθώς αυτό πάλευε να βγει από την καταιγίδα.

Strong turbulence on board a Turkish Airlines flight frightened passengers. The plane was shaking violently, and the passengers’ frightened reactions were captured on video.



According to available information, the incident did not result in any serious consequences.



Video:… pic.twitter.com/9nrGWYdteL — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη κατά το τελευταίο στάδιο της πτήσης, όταν το αεροπλάνο πλησίαζε για να προσγειωθεί στην Τύνιδα, όπου οι καιρικές συνθήκες είχαν επιδεινωθεί λόγω καταιγίδας.

Ο πιλότος επιχείρησε τρεις φορές να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης, ωστόσο αναγκάστηκε να διακόψει τις προσπάθειες και να πάρει ξανά ύψος. Μια διαδικασία που προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερη αγωνία στους επιβάτες.

Τελικά ελήφθη η απόφαση να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Ενφίντα-Χαμμαμέτ από όπου και απογειώθηκε λίγο αργότερα για να φτάσει τελικά στην Τύνιδα.