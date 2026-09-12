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Ρωσία: Aπορρίπτει την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση με Βλαντίμιρ Πούτιν στους G20 – «Αν θέλει να έρθει στη Μόσχα»

Άγνωστο αν ο πρόεδρος της Ρωσίας θα συμμετάσχει στη διάσκεψη G20 στο Μαϊάμι
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via REUTERS
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Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολίασε τις δηλώσεις του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι θα μπορούσε να ταξιδέψει στο Μαϊάμι, αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχε στη διάσκεψη και ότι θα μπορούσε να επιδιώξει μία συνάντηση μαζί του.

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε τη σταθερή θέση της Μόσχας ότι αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιθυμεί να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, θα πρέπει να έρθει στη Μόσχα.

Επιπλέον, η Μόσχα δεν έχει ακόμα αποφασίσει για το αν ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα ταξιδέψει για να λάβει μέρος στη διάσκεψη της G20 που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι. «Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα πάμε στο Μαϊάμι», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Το Σάββατο (12.09.2026), ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι η πιθανότητα συμμετοχής του Πούτιν στη διάσκεψη «δεν έχει ακόμα συζητηθεί» στη Μόσχα.

Τον Απρίλιο, το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει ότι ο Πούτιν θα ταξίδευε στη διάσκεψη της G20, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η παρουσία του, θα ήταν πολύ χρήσιμη.

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