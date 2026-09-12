Κόσμος

Χιλή: Τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας – Τρομακτικά βίντεο από τη φωτιά

Στο ίδρυμα διέμεναν 26 ηλικιωμένοι, οι δέκα εκ των οποίων διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Σαντιάγο
Χιλή
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Τραγικό θάνατο βρήκαν 16 ηλικιωμένοι, έπειτα από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στην Χιλή, όπως ανακοίνωσε σήμερα (12.09.2026) ο δήμος του Πιτρουφκέν, στην περιφέρεια της Αραουκανίας, στα νότια του Σαντιάγο.

Η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και οι πυροσβέστες της Χιλής κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα.

Στο ίδρυμα διέμεναν 26 ηλικιωμένοι, οι δέκα εκ των οποίων διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, που απέχει 640 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, είπε η δήμαρχος Ζακλίν Ρομέρο.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται από το κτίριο.

Δεκάδες πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν.

«Εκφράζουμε την οδύνη μας για τους θανάτους 16 ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτήν την καταστροφή», ανέφερε ο δήμος στην ανακοίνωσή του.

«Διεξάγουμε πολλές έρευνες (…) κυρίως για να καθορίσουμε τα αίτια της φωτιά και για να αποκλείσουμε την εμπλοκή τρίτων προσώπων», είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο εισαγγελέας Χόρχε Γρανάδα.

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