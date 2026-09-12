Χιλή: Τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας – Τρομακτικά βίντεο από τη φωτιά

Τραγικό θάνατο βρήκαν 16 ηλικιωμένοι, έπειτα από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στην Χιλή, όπως ανακοίνωσε σήμερα (12.09.2026) ο δήμος του Πιτρουφκέν, στην περιφέρεια της Αραουκανίας, στα νότια του Σαντιάγο.

Η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής και οι πυροσβέστες της Χιλής κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο ίδρυμα διέμεναν 26 ηλικιωμένοι, οι δέκα εκ των οποίων διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης, που απέχει 640 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, είπε η δήμαρχος Ζακλίν Ρομέρο.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τεράστιες φλόγες να υψώνονται από το κτίριο.

Δεκάδες πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨🇨🇱 DEADLY FIRE IN CHILE NURSING HOME



At least 16 people have died after a fire tore through the El Edén nursing home in Villa Comuy, near Pitrufquén.



26 people were inside — only 10 were evacuated alive.#Chile #Pitrufquén #Tragedy #土ドラ告白 pic.twitter.com/lS2PzQKx11 — GlobeUpdate (@Globupdate) September 12, 2026

TRAGEDIA EN CHILE



Un devastador incendio en un geriátrico dejó al menos 16 personas fallecidas.



El siniestro provocó una emergencia de enorme magnitud y las autoridades trabajan para determinar las causas del fuego. pic.twitter.com/YUsEiQlest — Dani Lerer (@danilerer) September 12, 2026

🇨🇱 DEADLY NURSING HOME FIRE IN CHILE



Multiple people are dead and more are believed trapped after a massive blaze tore through a nursing home in Chile pic.twitter.com/mpsHqyOldz — BRICS + World (@BricsPlusWorld) September 12, 2026

«Εκφράζουμε την οδύνη μας για τους θανάτους 16 ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτήν την καταστροφή», ανέφερε ο δήμος στην ανακοίνωσή του.

«Διεξάγουμε πολλές έρευνες (…) κυρίως για να καθορίσουμε τα αίτια της φωτιά και για να αποκλείσουμε την εμπλοκή τρίτων προσώπων», είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο εισαγγελέας Χόρχε Γρανάδα.