Ρωσία: 2 νεκροί στρατιώτες μετά από ουκρανική επίθεση σε βυτιοφόρα κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Την Ουκρανία κατηγορεί ότι επιτέθηκε σε βυτιοφόρα με ντίζελ σκοτώνοντας δύο ρώσους στρατιώτες και θέτοντας εσκεμμένα σε κίνδυνο την ασφάλεια του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τις δυνάμεις της Ρωσίας, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ρωσικής κρατικής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας.

Ο Αλεξέι Λιχατσόφ δήλωσε πως η επίθεση της Ουκρανίας σημειώθηκε την Παρασκευή (11.09.2026) και είχε επίσης ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό άλλων ρώσων στρατιωτών. Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος της Ευρώπης με έξι αντιδραστήρες, κατελήφθη από τις δυνάμεις της Ρωσίας τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου στην Ουκρανία που ξέσπασε το Φεβρουάριο 2022.

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Κάθε πλευρά κατηγορεί τακτικά την άλλη για ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του εργοστασίου και αυξάνουν τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος.

Ο Λιχατσόφ εξέδωσε δήλωση στην οποία αναφέρει πως ουκρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την Παρασκευή «σειρά συντονισμένων πληγμάτων» σε βυτιοφόρα καυσίμων που εφοδιάζουν με ντίζελ τον πυρηνικό σταθμό.

Nella notte tra l'11 e il 12 settembre, un drone russo ha colpito una zona residenziale a Zaporizhzhia. Nell'incidente sono morte due persone e una donna è rimasta ferita.Le squadre di soccorso hanno effettuato ricerche tra le macerie. pic.twitter.com/gzfADsDR5J — TRT Italiano (@trt_italiano) September 13, 2026

«Τα πλήγματα έγιναν πολύ κοντά στην περίμετρο της εγκατάστασης», δήλωσε. «Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και πολλοί ρώσοι στρατιώτες τραυματίσθηκαν, μερικοί σοβαρά. Όλοι συμμετείχαν στην υποστήριξη αυτής της καθαρά μη στρατιωτικής αποστολής».

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Τα καύσιμα έχουν κρίσιμη σημασία για το σταθμό, καθώς γεννήτριες ντίζελ παρέχουν την ενέργεια που απαιτείται για να κρυώνει το πυρηνικό καύσιμο στους αντιδραστήρες όταν οι δύο εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης του σταθμού δεν λειτουργούν. Η λειτουργία και των δύο είχε διακοπεί για σχεδόν τρεις εβδομάδες τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ έχει εγκαταστήσει μόνιμη ομάδα παρατηρητών στο σταθμό.