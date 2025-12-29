Ινδονησία: Φονική φωτιά σε οίκο ευγηρίας άφησε πίσω 16 νεκρούς – «Πολλοί βρέθηκαν στα δωμάτιά τους»

Μία ακόμη τραγωδία συνταράσσει την Ινδονησία, όταν φωτιά που ξέσπασε σε γηροκομείο, στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, η φωτιά εκδηλώθηκε σε οίκο ευγηρίας στη νήσο Κελέβη της Ινδονησίας με αποτέλεσμα τον θάνατο 16 ανθρώπων και των τραυματισμό ακόμη 3 με εγκαύματα.

«Έχουμε 16 νεκρούς και τρεις (τραυματίες) που υπέστησαν εγκαύματα», συνόψισε ο Τζίμι Ροτινσούλου αναφερόμενος στην τραγωδία που εκτυλίχτηκε χθες Κυριακή 28.12.2025 το βράδυ στη Μανάντο.

Πολλά από τα θύματα βρέθηκαν στα δωμάτιά τους, διευκρίνισε. «Ήταν βράδυ, έτσι πιθανόν πολλοί ηλικιωμένοι αναπαύονταν» όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, εξήγησε.

Kebakaran hebat melanda Panti Werdha Damai di kawasan Ranomuut, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, pada Minggu malam (28/12/2025).



Musibah ini memakan korban jiwa sebanyak 16 orang penghuni lansia. Api dilaporkan muncul sekitar pukul 21.00 Wita dan merambat dengan sangat cepat,… pic.twitter.com/qYMf4tyGyB

Kebakaran hebat melanda Panti Werdha Damai di Kota Manado, Sulawesi Utara. Sebanyak 16 orang dilaporkan tewas.



Senin (29/12), Babinsa Ranomuut, Sertu Kreswanto, mengatakan, “Saat ini korban meninggal 16 orang, sedangkan informasi data awal belasan lainnya selamat sudah… pic.twitter.com/bOTjJRZqCb — Akuratco (@akuratco) December 29, 2025

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα 12 ανθρώπους σώους, τους μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, σημείωσε ακόμη ο Τζίμι Ροτινσούλου.

Δεν είναι η πρώτη τραγωδία λόγω φωτιάς στην Ινδονησία όμως, καθώς νωρίτερα αυτόν μήνα, πυρκαγιά σε επταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Τζακάρτα άφησε πίσω 22 νεκρούς.

Peristiwa memilukan terjadi di Kota Manado pada Minggu (28/12/2025) malam.



Belasan lansia tewas saat Panti Werdha Damai Manado terbak*r hebat.



Jenazah korban baru bisa dievakuasi setelah api dipadamkan oleh petugas.



Informasi diperoleh, api dengan cepat membesar dan melahap… pic.twitter.com/EApfy8BOuP — SINDOnews (@SINDOnews) December 29, 2025

Το 2023, τουλάχιστον 12 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου.