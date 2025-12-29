Κόσμος

Ινδονησία: Φονική φωτιά σε οίκο ευγηρίας άφησε πίσω 16 νεκρούς – «Πολλοί βρέθηκαν στα δωμάτιά τους»

Εικόνες από τη φωτιά στην Ινδονησία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου - 3 τραυματίες νοσηλεύονται με εγκαύματα
φωτιά
Η φονική φωτιά σε οίκο ευγηρίας στην Ινδονησία / Χ

Μία ακόμη τραγωδία συνταράσσει την Ινδονησία, όταν φωτιά που ξέσπασε σε γηροκομείο, στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Γαλλικό Πρακτορείο στέλεχος των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών, η φωτιά εκδηλώθηκε σε οίκο ευγηρίας στη νήσο Κελέβη της Ινδονησίας με αποτέλεσμα τον θάνατο 16 ανθρώπων και των τραυματισμό ακόμη 3 με εγκαύματα.

«Έχουμε 16 νεκρούς και τρεις (τραυματίες) που υπέστησαν εγκαύματα», συνόψισε ο Τζίμι Ροτινσούλου αναφερόμενος στην τραγωδία που εκτυλίχτηκε χθες Κυριακή 28.12.2025 το βράδυ στη Μανάντο.

Πολλά από τα θύματα βρέθηκαν στα δωμάτιά τους, διευκρίνισε. «Ήταν βράδυ, έτσι πιθανόν πολλοί ηλικιωμένοι αναπαύονταν» όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, εξήγησε.

 

Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα 12 ανθρώπους σώους, τους μετέφεραν σε κοντινό νοσοκομείο, σημείωσε ακόμη ο Τζίμι Ροτινσούλου.

Δεν είναι η πρώτη τραγωδία λόγω φωτιάς στην Ινδονησία όμως, καθώς νωρίτερα αυτόν μήνα, πυρκαγιά σε επταώροφη πολυκατοικία στην πρωτεύουσα Τζακάρτα άφησε πίσω 22 νεκρούς.

Το 2023, τουλάχιστον 12 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους στο ανατολικό τμήμα της χώρας έπειτα από έκρηξη σε εργοστάσιο επεξεργασίας νικελίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
165
145
121
116
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχεται τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Φλόριντα – Η εκεχειρία στη Γάζα στο επίκεντρο
Ο Τραμπ αναμένεται να υποδεχτεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό στις 13:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στην κατοικία και κλαμπ του, το Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo