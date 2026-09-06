Ινδονησία: Καπνοί από την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ «σκέπασαν» ολόκληρες περιοχές – 150.000 επιβάτες εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια, κλειστά τα σχολεία

Ένα μόνιμο σύννεφο έχει σκεπάσει τις τελευταίες μέρες περιοχές της Ινδονησίας μετά την έντονη δραστηριότητα του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας, ενώ επηρεάζονται ακόμα και σχολεία, αλιευτικές δραστηριότητες και η καθημερινότητα κατοίκων σε αρκετές περιοχές.

Το ηφαίστειο βρίσκεται στο Στενό της Σούντας, ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα της Ινδονησίας, και άρχισε να εκρήγνυται αργά το βράδυ της Παρασκευής (4/9/2026). Έκτοτε καταγράφεται συνεχής σεισμική δραστηριότητα, εκτοξεύσεις λάβας και ισχυροί κρότοι, ενώ δύο ακόμη εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς την Κυριακή.

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Προβλήματα σε χιλιάδες επιβάτες σε αεροδρόμια

Η ηφαιστειακή τέφρα οδήγησε στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας οκτώ αεροδρομίων, ενώ, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Ινδονησίας Ντούντι Πουρβαγκάντι, έχουν επηρεαστεί συνολικά 712 πτήσεις.

Στο διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα της Τζακάρτα, ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, εκατοντάδες πτήσεις επηρεάστηκαν και περισσότεροι από 150.000 επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλη επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας. Η διαχειρίστρια εταιρεία είχε αρχικά ανακοινώσει ότι επηρεάστηκαν 301 πτήσεις, μεταξύ των οποίων 58 διεθνείς, ενώ ο αριθμός αυξήθηκε στη συνέχεια.

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REUTERS/Rikardo TPX IMAGES OF THE DAY

Οι διακοπές αφορούν κυρίως πτήσεις από και προς τη Σιγκαπούρη, αλλά και διεθνή δρομολόγια προς Ντόχα, Σίδνεϊ και Κουάλα Λουμπούρ. Οι αεροπορικές εταιρείες Σιγκαπούρ Αίρλαϊνς και Μαλαισία Αίρλαϊνς ανακοίνωσαν ακυρώσεις πτήσεων από και προς την Τζακάρτα για το υπόλοιπο της ημέρας.

Stranded passengers wait at check-in area as Soekarno Hatta International Airport closed its operations due to the eruption of the Mount Anak Krakatau volcano, in Tangerang, near Jakarta, Indonesia, September 6, 2026. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδονησίας, η ηφαιστειακή τέφρα έφτασε σε ύψος περίπου 6.000 μέτρων στην πλευρά της Ιάβας και έως τα 15.000 μέτρα στην πλευρά της Σουμάτρας.

ANAK KRAKATAU: UNA PELIGROSA MARAVILLA GEOLÓGICA



Considero a los volcanes como maravillas peligrosas. Me encantan per, admito que no he estudiado tanta vulcanología como me gustaría; mi formación es más hacía la geología estructural, tectónica, interpretación sísmica y riesgo… pic.twitter.com/4942qGV53M — Luiraima (@lui_regresa) September 6, 2026

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονται να περιορίσουν τις υπαίθριες δραστηριότητες, να φορούν μάσκες και προστατευτικά γυαλιά, να καλύπτουν τις πηγές νερού και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση, καθώς η τέφρα περιορίζει σημαντικά την ορατότητα.

Σταμάτησαν δραστηριότητες σε σχολεία και θάλασσα

Η ηφαιστειακή τέφρα έχει προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια κατοίκων και μαθητών. Αρκετά σχολεία ακύρωσαν δραστηριότητες το Σάββατο, ενώ ορισμένοι ψαράδες ανέστειλαν τις εξορμήσεις τους στη θάλασσα, καθώς παρουσίασαν επίσης ενοχλήσεις στα μάτια.

Κάτοικοι περιέγραψαν την κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η στάχτη έχει καλύψει δρόμους και σπίτια.

REUTERS/Abriansyah Liberto

Ένας κάτοικος δήλωσε ότι ένιωθε σαν να είχαν μπει «μικροί κόκκοι άμμου» στα μάτια του και χρειάστηκε να χρησιμοποιεί οφθαλμικές σταγόνες για να ανακουφιστεί από τον ερεθισμό. Όπως ανέφερε, η τέφρα ήταν τόσο πυκνή ώστε χρειαζόταν να σκουπίζει την αυλή του κάθε πέντε λεπτά.

Σε υψηλό επίπεδο συναγερμού το Άνακ Κρακατάου

Το Άνακ Κρακατάου βρίσκεται από τις 2 Ιουλίου σε επίπεδο συναγερμού 3, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο στην τετραβάθμια κλίμακα της Ινδονησίας.

Στο ίδιο επίπεδο συναγερμού βρίσκονται ακόμη τέσσερα ηφαίστεια της χώρας: το Μεράπι, το Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, το Σιναμπούνγκ και το Σεμέρου.

Το Σεμέρου, περίπου 850 χιλιόμετρα από το Άνακ Κρακατάου, εξερράγη επίσης την Κυριακή, εκτοξεύοντας στήλη τέφρας περίπου ένα χιλιόμετρο πάνω από την κορυφή του. Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να παραμένουν τουλάχιστον 5 χιλιόμετρα μακριά από τον κρατήρα, προειδοποιώντας για θερμά νέφη τέφρας και ροές λάβας.

CSU/CIRA & JMA/JAXA/Handout via REUTERS

Το ηφαίστειο που συνδέεται με μία από τις φονικότερες καταστροφές

Το Άνακ Κρακατάου, που σημαίνει «Παιδί του Κρακατάου», άρχισε να αναδύεται από τη θάλασσα στις αρχές του 20ού αιώνα, μέσα στην καλδέρα που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφική έκρηξη του Κρακατάου το 1883.

Η έκρηξη εκείνη προκάλεσε μια σειρά από τσουνάμι και τον θάνατο περισσότερων από 36.000 ανθρώπων.

Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (PVMBG)/Handout via REUTERS

Τον Δεκέμβριο του 2018, τμήμα του Άνακ Κρακατάου κατέρρευσε στη θάλασσα, προκαλώντας νέο φονικό τσουνάμι στις ακτές της Ιάβας και της Σουμάτρας. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ χιλιάδες ακόμη τραυματίστηκαν ή εκτοπίστηκαν.

Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη περίπου 40.000 χιλιομέτρων όπου καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.