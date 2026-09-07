Μαϊάμι: Πέντε νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους της Amazon – Η στιγμή που βγαίνει από τον διάδρομο προσγείωσης

Τραγική κατάληξη είχε η συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους της Amazon στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, καθώς τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με τον σερίφη της περιοχής, το αεροσκάφος της Amazon βγήκε εκτός διαδρόμου στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι και στη συνέχεια προσέκρουσε σε οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή.

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Το αεροσκάφος της Prime Air εκτελούσε την πτήση 7598 με προορισμό το Μαϊάμι, έχοντας αναχωρήσει από το Πουέρτο Ρίκο. Περίπου στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής, τοπική ώρα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βγήκε από τον διάδρομο και κατέληξε σε σημείο βορειοδυτικά του αεροδρομίου.

«Γνωρίζουμε τώρα ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν», δήλωσε η δήμαρχος της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, η Ντανιέλα Λεβίν-Κάβα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στο αεροδρόμιο.

Ανάμεσα στους τραυματίες, οι τρεις βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση», ανέφερε ο Ρέι Τζαντάλα, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος στην Μαϊάμι-Ντέιντ.

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Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση του αεροσκάφους με αρκετά οχήματα αμέσως μετά την έξοδό του από τον διάδρομο. Ακολούθησε φωτιά, με τις δυνάμεις έκτακτης ανάγκης να κινητοποιούνται άμεσα.

Στο σημείο έφτασαν περισσότεροι από 60 πυροσβέστες, οι οποίοι ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα παρείχαν βοήθεια σε τραυματίες και άλλα άτομα που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα.

🚨 Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport



At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP — FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media αποτυπώνουν το πρωτοφανές δυστύχημα. Στα πλάνα διακρίνονταν τεράστιες φλόγες και πυκνά σύννεφα καπνού να καλύπτουν την περιοχή. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το αεροσκάφος διέσχισε δρόμο πριν τελικά ακινητοποιηθεί, ενώ στο σημείο υπήρχαν πολλά οχήματα και φορτηγά.

WATCH: Moments after a Prime Air Boeing 767 overshot the runway at Miami International Airport and crossed a road pic.twitter.com/kyCeeOpHdp — BNO News (@BNONews) September 6, 2026

Έρευνα από την FAA και προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στο σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα.

MIAMI PLANE CRASH: NEW FOOTAGE



New footage captures the Amazon Prime Air Boeing 767-300 freighter during the crash at Miami International Airport.



The aircraft appears to have landed with tremendous force, leaving very little runway to slow down before the devastating incident. pic.twitter.com/jh8YTDmwM3 — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) September 7, 2026

Μετά το συμβάν, οι αρμόδιες αρχές του διεθνούς αεροδρομίου του Μαϊάμι προχώρησαν στο κλείσιμο όλων των διαδρόμων για τις προσγειώσεις και τις απογειώσεις. Παράλληλα, διακόπηκε η κυκλοφορία στους δρόμους που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου.

Update: BOEING 767 OVERRUNS RUNWAY AT MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT



A Boeing 767-33 operated by Prime Air has reportedly overrun the runway at Miami International Airport (MIA), Florida.



Emergency response crews are at the scene. Details regarding possible injuries, aircraft… https://t.co/2iqXSpEBjg pic.twitter.com/FuKDAEdCML — FL360aero (@fl360aero) September 6, 2026

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και της πυροσβεστικής παρέμεναν στο σημείο, όπως και ασθενοφόρα που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την έξοδο του αεροσκάφους από τον διάδρομο. Παράλληλα, αναμένεται η επίσημη ενημέρωση για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων, καθώς και για τα στοιχεία και την ταυτότητα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.