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Tupac Shakur: Η νύχτα που δολοφονήθηκε, οι θεωρίες συνωμοσίας και ο ένοχος που βρέθηκε σχεδόν 30 χρόνια μετά

Ο ράπερ Tupac Shakur
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη
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Χρειάστηκαν σχεδόν 30 χρόνια, αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας και μία από τις διασημότερες ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονίας στην ιστορία της αμερικανικής ραπ για να φτάσει η υπόθεση του Tupac Shakur στην πρώτη καταδίκη.

Ο 63χρονος πρώην αρχηγός συμμορίας Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις κρίθηκε ένοχος στο Λας Βέγκας για φόνο. Οι ένορκοι αποδέχθηκαν τη θέση των εισαγγελέων ότι ήταν ο εγκέφαλος και ενορχηστρωτής της δολοφονίας του 25χρονου ράπερ στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Πώς, όμως, έφτασε η υπόθεση στη λύση της; Και γιατί πήρε τόσα πολλά χρόνια; Η απάντηση δεν κρύβεται σε κάποια πρωτοποριακή αστυνομική έρευνα, αλλά παραδόξως στην ίδια τη ματαιοδοξία του ενόχου.

Ο Tupac Shakur ήταν μόλις 25 ετών όταν το βράδυ του Σεπτεμβρίου του 1996 δέχθηκε πυρά από μία λευκή Cadillac στους δρόμους του Λας Βέγκας που έκοψαν βίαια την πορεία ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της. Το χιπ χοπ είχε ήδη μετατραπεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και ο Tupac ήταν στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής. Κι όμως, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλα τελείωσαν. Ο Tupac τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά και πέθανε 6 ημέρες μετά, στις 13 Σεπτεμβρίου 1996.

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η δολοφονία παρέμενε χωρίς καταδίκη. Η απουσία απαντήσεων γέννησε δεκάδες θεωρίες, βιβλία, ντοκιμαντέρ και αμέτρητες συζητήσεις για το ποιος βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία. Και τώρα, 30 χρόνια μετά, η υπόθεση απέκτησε την πρώτη της καταδίκη.

Ο 63χρονος Duane «Keffe D» Davis, πρώην ηγετικό στέλεχος των South Side Compton Crips, κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Λας Βέγκας για φόνο πρώτου βαθμού. Οι ένορκοι χρειάστηκαν περίπου τρεις ώρες για να καταλήξουν στην ετυμηγορία.

Υπάρχει όμως μία σημαντική λεπτομέρεια. Ο Davis, δεν ήταν ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ήταν ο άνθρωπος που οργάνωσε την επίθεση και προμήθευσε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Η νύχτα της δολοφονίας του Tupac Shakur

Το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου 1996 ο Tupac βρισκόταν στο Λας Βέγκας για να παρακολουθήσει αγώνα πυγμαχίας του Mike Tyson στο MGM Grand.

Ήταν μια περίοδος κατά την οποία η ζωή του έμοιαζε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Το «All Eyez on Me» είχε κυκλοφορήσει λίγους μήνες νωρίτερα και είχε εξελιχθεί σε τεράστια επιτυχία. Ο Tupac δεν ήταν πλέον απλώς ένας επιτυχημένος ράπερ. Ήταν παγκόσμιος σταρ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της αμερικανικής νεολαίας.

Εκείνο το βράδυ, όμως, μια συμπλοκή στο λόμπι του ξενοδοχείου MGM Grand θα άλλαζε τα πάντα. Ο Tupac και μέλη της συνοδείας του ενεπλάκησαν σε καβγά με τον Orlando «Baby Lane» Anderson, ανιψιό του Duane Davis και μέλος των South Side Compton Crips.

Στιγμιότυπο από τη δίκη του Duane Davis στη Νεβάδα, ΗΠΑ, στη Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 / REUTERS / Steve Marcus / Pool

Η συμπλοκή δεν σταμάτησε εκεί.

Αργότερα, ο Tupac και ο Marion «Suge» Knight, ιδρυτής της Death Row Records, έφυγαν από το ξενοδοχείο με αυτοκίνητο. Λίγο αργότερα, μια λευκή Cadillac πλησίασε το BMW στο οποίο επέβαιναν. Τα παράθυρα κατέβηκαν και ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Ο Tupac δέχθηκε πολλαπλά τραύματα. Έξι ημέρες αργότερα, πέθανε. Ήταν 25 ετών και όχι ένας ακόμα μουσικός.

Ο θάνατός του, σε μια τόσο νεαρή ηλικία και στο απόγειο της καριέρας του, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον μύθο του. Μετά τον θάνατό του κυκλοφόρησαν νέα τραγούδια και άλμπουμ, ενώ η μουσική του συνέχισε να αποκτά νέους ακροατές.

Για να καταλάβει κανείς το κλίμα της εποχής, πρέπει να επιστρέψει στην περίφημη διαμάχη ανάμεσα στην East Coast (Ανατολική Ακτή) και τη West Coast (Δυτική Ακτή). Στη μία πλευρά βρισκόταν η σκηνή της Νέας Υόρκης, στην άλλη το Λος Άντζελες.

Στο κέντρο αυτής της αντιπαράθεσης βρίσκονταν δύο τεράστιες προσωπικότητες: Tupac Shakur και The Notorious B.I.G.

Η σχέση τους είχε ξεκινήσει διαφορετικά, όμως εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές αντιπαλότητες στην ιστορία του χιπ χοπ. Οι δύο καλλιτέχνες αντάλλαξαν επιθέσεις και αιχμές μέσα από τη μουσική τους, ενώ γύρω τους μεγάλωνε ένας κόσμος στον οποίο η αντιπαλότητα των δισκογραφικών εταιρειών, οι συμμορίες και η μουσική βιομηχανία είχαν αρχίσει να μπλέκονται επικίνδυνα.

Και τότε συνέβη κάτι που έκανε τη μυθολογία ακόμη μεγαλύτερη.

Ο Tupac δολοφονήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1996. Λιγότερο από έξι μήνες αργότερα, τον Μάρτιο του 1997, δολοφονήθηκε στο Λος Άντζελες και ο Biggie. Δύο από τους μεγαλύτερους σταρ του χιπ χοπ πέθαναν με παρόμοιο τρόπο και σε διάστημα λίγων μηνών. Κανείς δεν είχε καταδικαστεί.

Η αίσθηση ότι πίσω από τις δύο δολοφονίες υπήρχε μια μεγαλύτερη ιστορία έγινε σχεδόν αναπόφευκτη.

Ο άνθρωπος που μιλούσε περισσότερο απ’ όλους – «Δεν ήταν πάτησε εκείνος τη σκανδάλη»

Και εδώ εμφανίζεται ο Duane «Keffe D» Davis. Σε αντίθεση με τους περισσότερους ανθρώπους που είχαν γνώση για την υπόθεση, ο Davis δεν έμεινε σιωπηλός. Αναφερόταν επανειλημμένα στον ρόλο του στα γεγονότα εκείνης της νύχτας, έδινε συνεντεύξεις σε ντοκιμαντέρ και podcasts. Το 2019 κυκλοφόρησε και την αυτοβιογραφία του Compton Street Legend.

Η δίκη του Davis στο Λας Βέγκας ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2026. Η κατηγορούσα αρχή βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στις δικές του παλαιότερες δηλώσεις και στις περιγραφές που είχε κάνει δημοσίως.

Η υπεράσπιση προσπάθησε να πείσει τους ενόρκους ότι ο Davis ήταν αναξιόπιστος.

Στις 31 Αυγούστου 2026, τον έκριναν ένοχο για φόνο πρώτου βαθμού με χρήση θανατηφόρου όπλου.

Η απόφαση αποτελεί την πρώτη καταδίκη στην υπόθεση της δολοφονίας του Tupac Shakur.

Ο Duane Davis / Bizuayehu Tesfaye / Pool via REUTERS

Η υπεράσπισή του αργότερα προσπάθησε να παρουσιάσει αυτές τις δηλώσεις ως υπερβολές ενός ανθρώπου που ήθελε να δημιουργήσει έναν μύθο γύρω από τον ίδιο και να βγάλει λεφτά.

Η εισαγγελία δεν πείστηκε.

Υποστήριξε ότι, παρά τις αντιφάσεις στις αφηγήσεις του, ένα βασικό στοιχείο παρέμενε σταθερό: ο Davis τοποθετούσε επανειλημμένα τον εαυτό του μέσα στο αυτοκίνητο από το οποίο έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Η καταδίκη του Davis δεν σημαίνει ότι το δικαστήριο αποφάνθηκε πως εκείνος πυροβόλησε τον Tupac. Η κατηγορία βασίστηκε στον ρόλο του ως οργανωτή και συνεργού της δολοφονίας. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Davis προμήθευσε το όπλο και συντόνισε την επίθεση ως αντίποινα για τον ξυλοδαρμό του ανιψιού του.

Όποιος πυροβόλησε εκείνη τη νύχτα δεν έχει κατονομαστεί από τις αρχές ως καταδικασμένος δράστης. Οι άλλοι άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση έχουν πεθάνει.

Αυτό σημαίνει ότι η ετυμηγορία λύνει ένα μεγάλο κομμάτι του μυστηρίου, αλλά δεν απαντά σε κάθε ερώτημα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τη δολοφονία.

Ο Davis αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει μέχρι και την ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους, ενώ η ανακοίνωση της ποινής του έχει προγραμματιστεί για τις 13 Οκτωβρίου 2026. Δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση.

Στην άλλη πλευρά της αίθουσας, συγγενείς του Tupac κρατιούνταν από τα χέρια, αγκαλιάζονταν και έκλαιγαν. Έξω από το δικαστήριο, θαυμαστές του ράπερ ξέσπασαν σε δάκρυα και πανηγυρισμούς.

Οι θεωρίες συνωμοσίας

Παρά την καταδίκη, οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από τον Tupac δεν εξαφανίστηκαν.

Για τρεις δεκαετίες, εκατομμύρια άνθρωποι έμαθαν να αντιμετωπίζουν τον θάνατό του όχι ως μια απλή εγκληματική υπόθεση αλλά ως ένα πολιτιστικό μυστήριο.

«Ο Tupac σκηνοθέτησε τον θάνατό του»

Η πιο διάσημη, ίσως, θεωρία θέλει τον Tupac να έχει οργανώσει ο ίδιος την εξαφάνισή του. Οι υποστηρικτές της επικαλούνται το ενδιαφέρον του για τον Νικολό Μακιαβέλι, το όνομα Makaveli που χρησιμοποίησε, αλλά και το άλμπουμ The Don Killuminati: The 7 Day Theory.

Η εικόνα του στο εξώφυλλο, εσταυρωμένου σαν τον Ιησού Χριστό, τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τις εικασίες.

Μια εικόνα με φωτογραφία του Tupac Shakur και του Marion «Suge» Knight, καθώς και ένα απόσπασμα από δήλωση του Duane Davis, προβάλλεται σε οθόνη κατά την αγόρευση της εισαγγελίας στη δίκη του Duane Davis για τη δολοφονία του ράπερ Tupac Shakur το 1996
Μια εικόνα με φωτογραφία του Tupac Shakur και του Marion «Suge» Knight, καθώς και ένα απόσπασμα από δήλωση του Duane Davis, προβάλλεται σε οθόνη κατά την αγόρευση της εισαγγελίας στη δίκη του Duane Davis για τη δολοφονία του ράπερ Tupac Shakur το 1996 / REUTERS / Steve Marcus / Pool 

Για τους πιστούς της θεωρίας, όλα αυτά ήταν κρυφά μηνύματα. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν υπάρχει αξιόπιστη απόδειξη ότι ο Tupac σκηνοθέτησε τον θάνατό του.

«Ζει στην Κούβα»

Μία ακόμη θεωρία υποστήριζε ότι ο Tupac είχε καταφέρει να εξαφανιστεί και ζούσε στην Κούβα. Η θεωρία συνδέθηκε με την Ασάτα Σακούρ, συγγενικό του πρόσωπο και γνωστή πολιτική ακτιβίστρια, η οποία είχε καταφύγει στην Κούβα.

Για τους υποστηρικτές του σεναρίου, η σύνδεση αυτή αποτελούσε «κλειδί» για την εξαφάνισή του.

«Τον προστατεύει η κυβέρνηση»

Ακόμη πιο ακραία ήταν η θεωρία σύμφωνα με την οποία ο Tupac είχε ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και ζούσε με διαφορετική ταυτότητα. Δεν υπήρξαν αξιόπιστα στοιχεία που να στηρίζουν αυτή την εκδοχή.

Όμως, όπως συνέβη και με τις υπόλοιπες, επέζησε μέσα από το διαδίκτυο, τα social media και τις αμέτρητες συζητήσεις των θαυμαστών του.

«Η Death Row Records και ο Suge Knight»

Ένα άλλο κομμάτι της μυθολογίας επικεντρώθηκε στη Death Row Records και στον Suge Knight.

Ο Tupac ήταν τότε ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και οι σχέσεις του με τον Knight αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών εικασιών.

Κάποιοι υποστήριξαν ότι ο Tupac ήθελε να απομακρυνθεί από τη Death Row και να δημιουργήσει τη δική του δισκογραφική εταιρεία.

Άλλοι έφτασαν να υποστηρίζουν ότι οικονομικά συμφέροντα θα μπορούσαν να συνδέονται με τον θάνατό του.

Οι συγκεκριμένες θεωρίες απέκτησαν δημοσιότητα μέσα από βιβλία και έρευνες δημοσιογράφων, μεταξύ των οποίων και το LAbyrinth του Randall Sullivan.

«Και ο Biggie…»

Ο Notorious B.I.G. / AP Photo / Mark Lennihan, File

Ίσως καμία θεωρία να μην έγινε τόσο διάσημη όσο εκείνη που συνέδεε τη δολοφονία του Tupac με τον Notorious B.I.G.

Η αντιπαλότητα των δύο καλλιτεχνών, η East Coast – West Coast σύγκρουση και ο θάνατος του Biggie λίγους μήνες αργότερα δημιούργησαν ένα αφήγημα που ήταν σχεδόν αδύνατο να αγνοηθεί.

Κατά καιρούς διατυπώθηκαν ακόμη και ισχυρισμοί ότι ο Biggie είχε προσφέρει χρήματα για να σκοτώσουν τον Tupac.

Η συγκεκριμένη ιστορία, όμως, αργότερα κατέρρευσε, όταν ο δημοσιογράφος που την είχε δημοσιεύσει, υποστήριξε ότι είχε βασιστεί σε ψευδείς αναφορές…

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