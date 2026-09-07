Tupac Shakur: Η νύχτα που δολοφονήθηκε, οι θεωρίες συνωμοσίας και ο ένοχος που βρέθηκε σχεδόν 30 χρόνια μετά

Χρειάστηκαν σχεδόν 30 χρόνια, αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας και μία από τις διασημότερες ανεξιχνίαστες υποθέσεις δολοφονίας στην ιστορία της αμερικανικής ραπ για να φτάσει η υπόθεση του Tupac Shakur στην πρώτη καταδίκη.

Ο 63χρονος πρώην αρχηγός συμμορίας Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις κρίθηκε ένοχος στο Λας Βέγκας για φόνο. Οι ένορκοι αποδέχθηκαν τη θέση των εισαγγελέων ότι ήταν ο εγκέφαλος και ενορχηστρωτής της δολοφονίας του 25χρονου ράπερ στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Πώς, όμως, έφτασε η υπόθεση στη λύση της; Και γιατί πήρε τόσα πολλά χρόνια; Η απάντηση δεν κρύβεται σε κάποια πρωτοποριακή αστυνομική έρευνα, αλλά παραδόξως στην ίδια τη ματαιοδοξία του ενόχου.

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Ο Tupac Shakur ήταν μόλις 25 ετών όταν το βράδυ του Σεπτεμβρίου του 1996 δέχθηκε πυρά από μία λευκή Cadillac στους δρόμους του Λας Βέγκας που έκοψαν βίαια την πορεία ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του.

Η καριέρα του βρισκόταν στο απόγειό της. Το χιπ χοπ είχε ήδη μετατραπεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο και ο Tupac ήταν στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής. Κι όμως, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλα τελείωσαν. Ο Tupac τραυματίστηκε σοβαρά από τα πυρά και πέθανε 6 ημέρες μετά, στις 13 Σεπτεμβρίου 1996.

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η δολοφονία παρέμενε χωρίς καταδίκη. Η απουσία απαντήσεων γέννησε δεκάδες θεωρίες, βιβλία, ντοκιμαντέρ και αμέτρητες συζητήσεις για το ποιος βρισκόταν πίσω από τη δολοφονία. Και τώρα, 30 χρόνια μετά, η υπόθεση απέκτησε την πρώτη της καταδίκη.

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Ο 63χρονος Duane «Keffe D» Davis, πρώην ηγετικό στέλεχος των South Side Compton Crips, κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Λας Βέγκας για φόνο πρώτου βαθμού. Οι ένορκοι χρειάστηκαν περίπου τρεις ώρες για να καταλήξουν στην ετυμηγορία.

Υπάρχει όμως μία σημαντική λεπτομέρεια. Ο Davis, δεν ήταν ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη. Σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, ήταν ο άνθρωπος που οργάνωσε την επίθεση και προμήθευσε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Η νύχτα της δολοφονίας του Tupac Shakur

Το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου 1996 ο Tupac βρισκόταν στο Λας Βέγκας για να παρακολουθήσει αγώνα πυγμαχίας του Mike Tyson στο MGM Grand.

Ήταν μια περίοδος κατά την οποία η ζωή του έμοιαζε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Το «All Eyez on Me» είχε κυκλοφορήσει λίγους μήνες νωρίτερα και είχε εξελιχθεί σε τεράστια επιτυχία. Ο Tupac δεν ήταν πλέον απλώς ένας επιτυχημένος ράπερ. Ήταν παγκόσμιος σταρ, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της αμερικανικής νεολαίας.

Εκείνο το βράδυ, όμως, μια συμπλοκή στο λόμπι του ξενοδοχείου MGM Grand θα άλλαζε τα πάντα. Ο Tupac και μέλη της συνοδείας του ενεπλάκησαν σε καβγά με τον Orlando «Baby Lane» Anderson, ανιψιό του Duane Davis και μέλος των South Side Compton Crips.