Κόσμος

Ουκρανία: Η Ρωσία έπληξε τα λιμάνια Τσορνομόρσκ και Ισμαήλ

Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις στην επικράτεια της Ουκρανίας υποδομές των Ουκρανών οι οποίοι συνεχίζουν καθημερινά τα χτυπήματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
Members of Ukraine's National Guard Omega Special Purpose unit fire a mortar toward Russian troops in the front line town of Avdiivka, amid Russia's attack on Ukraine, in Donetsk region, Ukraine November 8, 2023. Radio Free Europe
Members of Ukraine's National Guard Omega Special Purpose unit fire a mortar toward Russian troops in the front line town of Avdiivka, amid Russia's attack on Ukraine, in Donetsk region, Ukraine November 8, 2023. Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις στην επικράτεια της Ουκρανίας υποδομές των Ουκρανών οι οποίοι συνεχίζουν καθημερινά τα χτυπήματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά την ώρα που εντείνονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε Γουίτκοφ, Κούσνερ, Πούτιν και Ζελένσκι με εκατέρωθεν επισκέψεις σε Κίεβο και Μόσχα.

Στο λιμάνι Ισμαήλ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έπληξαν το πρωί της Δευτέρας (07.09.2026) εγκαταστάσεις φόρτωσης, πρόσθεσε το Interfax, επικαλούμενο και πάλι το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα πλοίο χθες, Κυριακή (06.09.2026), το βράδυ στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, για το οποίο ανακοίνωσαν πως έφερε στρατιωτικό φορτίο, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
417
260
179
173
170
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ασταμάτητος ο Τραμπ: Ζητά να μετονομαστεί η πολιτεία του Νέου Μεξικού σε «Νέα Αμερική»
Ο Λευκός Οίκος αναδημοσίευσε την ανάρτηση Τραμπ στην οποία βλέπει κανείς τη λέξη «Μεξικό» στην ονομασία της πολιτείας να έχει διαγραφτεί και να έχει αντικατασταθεί από τη λέξη «Αμερική»
Ντόναλντ Τραμπ
Πέντε νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους της Amazon στο Μαϊάμι - Η στιγμή που βγαίνει από τον διάδρομο προσγείωσης
Επίσης πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί τρία εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση - Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα προκειμένου να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την έξοδο του αεροσκάφους από τον διάδρομο
Το αεροπλάνο που βγήκε εκτός διαδρόμου
Η νύχτα που δολοφονήθηκε ο Tupac Shakur, οι θεωρίες συνωμοσίας και ο ένοχος που βρέθηκε σχεδόν 30 χρόνια μετά
Ο Tupac Shakur ήταν μόλις 25 ετών όταν το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου του 1996 δέχθηκε πυρά από μία λευκή Cadillac στους δρόμους του Λας Βέγκας - Ο 63χρονος σήμερα Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία
Ο ράπερ Tupac Shakur
Παπούα Νέα Γουινέα: Κροκόδειλος κατασπάραξε υπάλληλο ζωολογικού κήπου – Βίντεο
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο εργαζόμενος φαίνεται να κρατιέται από την άκρη της πισίνας, ενώ ο κροκόδειλος φέρεται να έχει αρπάξει τα πόδια του με τα σαγόνια του.
Κροκόδειλος κατασπάραξε εργαζόμενο ζωολογικού πάρκου στην Παπούα Νέα Γουινέα
Newsit logo
Newsit logo