Ουκρανία: Η Ρωσία έπληξε τα λιμάνια Τσορνομόρσκ και Ισμαήλ

Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις στην επικράτεια της Ουκρανίας υποδομές των Ουκρανών οι οποίοι συνεχίζουν καθημερινά τα χτυπήματα σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά την ώρα που εντείνονται οι συζητήσεις ανάμεσα σε Γουίτκοφ, Κούσνερ, Πούτιν και Ζελένσκι με εκατέρωθεν επισκέψεις σε Κίεβο και Μόσχα.

Στο λιμάνι Ισμαήλ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έπληξαν το πρωί της Δευτέρας (07.09.2026) εγκαταστάσεις φόρτωσης, πρόσθεσε το Interfax, επικαλούμενο και πάλι το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ένα πλοίο χθες, Κυριακή (06.09.2026), το βράδυ στο ουκρανικό λιμάνι Τσορνομόρσκ, για το οποίο ανακοίνωσαν πως έφερε στρατιωτικό φορτίο, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Interfax επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.