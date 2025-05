Ινδονησία: Σε συναγερμό το νησί Φλόρες από τις συνεχόμενες εκρήξεις του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι – λάκι

Επί ποδός βρίσκονται οι κάτοικοι και οι αρχές της Ινδονησίας τις τελευταίες ημέρες, από τις πολλαπλές εκρήξεις του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι – λάκι που βρίσκεται στο νησί Φλόρες.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, το ηφαίστειο στο νησί της Ινδονησίας εξερράγη 8 φορές, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία. Το Λεβοτόμπι Λάκι-λάκι, που βρίσκεται στην ανατολική Ινδονησία, εκτόξευσε ηφαιστειακή τέφρα σε ύψος 3 έως και 5,5 χιλιομέτρων την Κυριακή.

«Η ανάλυσή μας έδειξε ότι η δραστηριότητα του όρους παραμένει υψηλή και κατά συνέπεια αυξήσαμε το επίπεδο συναγερμού», ανέφερε ο Μοχάμαντ Ουάφιντ, ο επικεφαλής της ηφαιστειολογικής υπηρεσίας της χώρας.

Οι εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία δείχνουν πυκνά νέφη γκρίζας τέφρας να αναδίδονται από τον κρατήρα. Τη στιγμή της έκρηξης ακούστηκε ένα βουητό.

Ωστόσο και σήμερα το ηφαίστειο εξερράγη ξανά, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 1,2 χιλιομέτρου.

Η υπηρεσία ζήτησε να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας σε ακτίνα 6 χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα και προειδοποίησε τους κατοίκους για τον κίνδυνο ροής ψυχρής λάβας από τον κρατήρα, εάν ξεκινήσει βροχόπτωση.

VIDEO: Indonesia’s Mount Lewotobi Laki-Laki — located on the tourist island of Flores — erupts again, spewing thick ash up to 6,000 meters above its peak. pic.twitter.com/1afAM1qe3K

Μέχρι στιγμής δεν έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι, ούτε έχουν ακυρωθεί πτήσεις λόγω των εκρήξεων.

Τον περασμένο Μάρτιο, λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες, όπως οι Jetstar και Qantas Airways, ακύρωσαν ή καθυστέρησαν πτήσεις προς το Μπαλί.

Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν εξερράγη το ηφαίστειο τον περασμένο Νοέμβριο.

Laki-laki volcano in Indonesia had a significant eruption today sending ash soaring up to 9 km (30,000 ft) into the sky.



Authorities raised the Aviation Color Code to Red, and locals have been warned to stay at least 6 km away from the summit. pic.twitter.com/v8s4YzPG6V