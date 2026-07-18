Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξετάζει το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι εξετάζει αν υπάρχει νομική δυνατότητα να συλληφθεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε περίπτωση που βρεθεί στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Η τοποθέτησή του προκάλεσε άμεση αντίδραση από το Ισραήλ και τον πρέσβη της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη.

Σε συνέντευξή του στους New York Times, ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέφερε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα έπρεπε να βρίσκεται στη Χάγη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εγκληματία πολέμου σε βάρος του οποίου έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν έχει τη νομική αρμοδιότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, γι’ αυτό και βρίσκεται σε επαφές με τις αρμόδιες αρχές της Νέας Υόρκης.

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«Θα κάνουμε αυτό που μου επιτρέπει ο νόμος να κάνω στη Νέα Υόρκη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη και συγκεντρώνει ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ο Μαμντάνι είχε δηλώσει και στο παρελθόν ότι, εφόσον υπάρχει σχετικό ένταλμα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, θα ζητούσε από την αστυνομία της πόλης να προχωρήσει στην εκτέλεσή του. Εκτός από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είχε αναφερθεί και στον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Ισραηλινού πρέσβη στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, ο οποίος κατηγόρησε τον δήμαρχο ότι επιδιώκει να προκαλεί αντιδράσεις και δημοσιότητα, επιτιθέμενος στο Ισραήλ.

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«Αυτό δεν θα αλλάξει τίποτα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, θα μιλήσει με υπερηφάνεια ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και θα διατρανώσει ενώπιον όλου του κόσμου την αλήθεια του Ισραήλ καθώς και το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμά του να υπερασπίζεται τους πολίτες του», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Νέας Υόρκης, κατηγόρησε τον Μαμντάνι ότι στηρίζει τη Χαμάς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι κατά βάθος μισεί τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος και στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει το Ισραήλ «καθεστώς απαρτχάιντ», ενώ έχει περιγράψει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας ως «γενοκτονία». Παράλληλα, έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι αντιτίθεται σε κάθε μορφή αντισημιτισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με έδρα τη Χάγη, έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που φέρεται να διαπράχθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.