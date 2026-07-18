Ισραήλ: Οι κροκόδειλοι του Νείλου θα εκτρέφονται για να χρησιμοποιηθούν σε παλαιστινιακές φυλακές

Αντιδράσεις προκαλεί στο Ισραήλ η απόφαση της κυβέρνησης να αλλάξει το καθεστώς των κροκόδειλων του Νείλου, κατατάσσοντάς τους στην κατηγορία της πανίδας που μπορεί να εκτρέφεται σε αιχμαλωσία.

Η απόφαση αυτή για τους κροκόδειλους του Νείλου, όπως ονομάζεται το συγκεκριμένο είδος, δημιουργεί το νομικό πλαίσιο για την πιθανή αξιοποίησή τους από τις υπηρεσίες ασφαλείας, ακόμη και σε σωφρονιστικά καταστήματα στο Ισραήλ.

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Την εξέλιξη χαιρέτισε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος ήδη από τον Δεκέμβριο είχε εισηγηθεί την ανάπτυξη κροκόδειλων γύρω από φυλακές, με στόχο –όπως είχε υποστηρίξει– την αποτροπή αποδράσεων Παλαιστινίων κρατουμένων.

Σε πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μπεν Γκβιρ δημοσίευσε εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται να κρατά έναν κροκόδειλο με λουρί, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα: «Οι υπουργοί Μπεν Γκβιρ και Σίλμαν συνεργάζονται και περιβάλλουν τις φυλακές με κροκόδειλους»

.Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 13, η Αρχή Φύσης και Πάρκων είχε εκφράσει επιφυλάξεις και είχε αντιταχθεί στο σχέδιο.

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Ωστόσο, ο νέος κανονισμός τέθηκε σε ισχύ και προβλέπει ότι οι κροκόδειλοι μπορούν να εκτρέφονται από φορείς ασφαλείας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο εφόσον η υπουργός κρίνει ότι η χρήση τους εξυπηρετεί λόγους ασφαλείας.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Μπεν Γκβιρ εξετάζει την ανάπτυξη κροκόδειλων γύρω από τη φυλακή Κετζιότ, στο νότιο Ισραήλ, όπου κρατούνται πολλοί μαχητές της Χαμάς που συνελήφθησαν μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η ιδέα θυμίζει αντίστοιχη πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία το καλοκαίρι του 2025 είχε δημιουργήσει στη Φλόριντα κέντρο κράτησης μεταναστών σε περιοχή με βάλτους όπου ζουν αλιγάτορες, εγκατάσταση που είχε γίνει γνωστή με την ονομασία «Αλκατράζ με αλιγάτορες».

Το συγκεκριμένο κέντρο δεν λειτουργεί πλέον.