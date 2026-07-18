Βενεζουέλα: Τούρτα 7,7 μέτρων για τα παιδιά που χτυπήθηκαν από τους φονικούς σεισμούς

Περισσότερα από 3.000 κομμάτια θα μοιραστούν σε παιδιά της Γουάιρα, λίγες εβδομάδες μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα που άφησαν πίσω της χιλιάδες νεκρούς και εκτοπισμένους.

Ένα συγκινητικό μήνυμα αλληλεγγύης έστειλαν εθελοντές στη Βενεζουέλα, παρασκευάζοντας τη μεγαλύτερη τούρτα που έχει δημιουργηθεί ποτέ στη χώρα, με σκοπό να προσφέρουν λίγες στιγμές χαράς στα παιδιά της πολιτείας Γουάιρα, η οποία επλήγη σφοδρά από τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου.

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«Φτιάχτηκε με αγάπη για τα παιδιά της Γουάιρα», δήλωσε η 50χρονη εθελόντρια Κλαρίς Ανταούργο, καθώς έκοβε την τεράστια τούρτα, διακοσμημένη στα χρώματα της σημαίας της Βενεζουέλας.

Όπως είπε, παρά τη μεγάλη καταστροφή, η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει την ελπίδα ότι η τοπική κοινωνία θα μπορέσει να σταθεί ξανά στα πόδια της.Για την παρασκευή του γλυκού εργάστηκαν συνολικά 25 άνθρωποι, με τη στήριξη τοπικών οργανώσεων του Καράκας.

Η τούρτα έχει μήκος 7,7 μέτρα, πλάτος 1,6 μέτρο και βάρος που ξεπερνά τα 330 κιλά.«Πρόκειται για ρεκόρ για τη Βενεζουέλα, όμως δεν μας ενδιαφέρει ως διάκριση. Το σημαντικό είναι να προσφέρουμε κάτι στα παιδιά που έχουν ανάγκη», δήλωσε ο Βίλμαν Βιγιέγκας, ένας από τους εμπνευστές της δράσης.

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Περίπου 3.000 κομμάτια πρόκειται να διανεμηθούν στις 19 Ιουλίου, ανήμερα της Ημέρας του Παιδιού στη Βενεζουέλα, σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές ή ζουν στις σεισμόπληκτες περιοχές της Γουάιρα.

#EnVideo | La Fundación Color Esperanza y unos 50 voluntarios prepararon la torta “más grande” de Venezuela (8 metros de largo por 1,20 de ancho) en el municipio Sucre de Caracas.



El objetivo es repartir unas 3.000 porciones en los refugios locales con motivo del Día del… pic.twitter.com/bgVFHqbcmj — Globovisión (@globovision) July 18, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει στα παιδιά ένα μικρό διάλειμμα αισιοδοξίας μέσα στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουν. «Θέλουμε να τους χαρίσουμε λίγη χαρά, ελπίδα και αλληλεγγύη.

Η σημαία πάνω στην τούρτα συμβολίζει τη δύναμη της χώρας να αντέξει και να προχωρήσει, παρά την τραγωδία», ανέφερε.Οι συνέπειες των δύο ισχυρών σεισμών, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, παραμένουν δραματικές.

#18Jul #Venezuela #Sismos #DíaDelNiño

La Fundación Color Esperanza elaboró una torta de ocho metros para distribuir unas 3.000 porciones entre niños afectados por los sismos del 24 de junio que permanecen en refugios en Caracas, con motivo del Día del Niño. – Diario La Verdad pic.twitter.com/Wmf98xwn4Y — Reporte Ya (@ReporteYa) July 18, 2026

Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 5.069, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 16.700. Περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι εξακολουθούν να διαμένουν σε σκηνές ή πρόχειρα καταλύματα.

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο αριθμό αγνοουμένων. Ωστόσο, εκτιμήσεις του ΟΗΕ κάνουν λόγο για έως και 50.000 αγνοούμενους, ενώ άλλες πηγές ανεβάζουν τον αριθμό σε περίπου 10.000.