ΗΠΑ: 45χρονος «πνίγηκε» για τον έρωτα – Σκηνοθέτησε τον θάνατο του σε καγιάκ για να πάει να βρει την ερωμένη του

Πολύ κοντά στο να στήσει τον καλύτερο «ψεύτικο θάνατο» ήταν ένας 45χρονος στο Γουισκόνσιν των ΗΠΑ, ο οποίος προσποιήθηκε ότι πνίγηκε ενώ έκανε καγιάκ για να αφήσει την γυναίκα του και τα τρία του παιδιά και να «κλεφτεί» με μία γυναίκα στην Γεωργία. Αυτός καταδικάστηκε την Τρίτη (26/8/2025) για παρεμπόδιση αστυνομικού και τιμωρήθηκε με 89 ημέρες φυλάκισης, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αρχές τον ψάχνανε.

Αυτές οι 89 μέρες βέβαια κατά τις οποίες ο 45χρονος ξεγέλασε την αστυνομία χρησιμοποιώντας το καγιάκ ως «δόλωμα», δεν του βγήκαν σε καλό. Ό δικαστής στις ΗΠΑ διπλασίασε την ποινή που είχαν προτείνει οι εισαγγελείς, καταδικάζοντάς τον σε 89 ημέρες φυλάκισης, τον ίδιο αριθμό ημερών από τη στιγμή που κηρύχθηκε αγνοούμενος μέχρι τη στιγμή που το τμήμα του σερίφη ήρθε σε επαφή μαζί του στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε: «Εμπόδισε την επιβολή του νόμου για συνολικά 89 ημέρες».

Η έρευνα της αστυνομίας

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Borgwardt δηλώθηκε ως αγνοούμενος στις 12 Αυγούστου 2024, αφού την προηγούμενη νύχτα είχε πει στη σύζυγό του ότι θα πήγαινε για καγιάκ στο Green Lake, περίπου 160 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μιλγουόκι.

Η εξαφάνισή του ερευνήθηκε αρχικά ως πιθανός πνιγμός. Ωστόσο, αφού οι ερευνητές δεν κατάφεραν να βρουν το πτώμα του μετά από 58 ημέρες αναζήτησης, η έρευνα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Νέα στοιχεία, μεταξύ των οποίων το γεγονός ότι είχε αποκτήσει νέο διαβατήριο τρεις μήνες πριν από την εξαφάνισή του, οδήγησαν τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι ο Borgwardt είχε προσποιηθεί τον θάνατό του για να συναντήσει μια γυναίκα από το Ουζμπεκιστάν με την οποία επικοινωνούσε.

Οι ερευνητές ήρθαν σε επαφή με τον Borgwardt τον Νοέμβριο και τον έπεισαν να επιστρέψει στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο. Παραδόθηκε και κατηγορήθηκε για παρεμπόδιση της αναζήτησης του πτώματός του. Η σύζυγός του, με την οποία ήταν παντρεμένος για 22 χρόνια, τον χώρισε τέσσερις μήνες αργότερα.

Η δίκη του

Ο 45χρονος Ryan Borgwardt αρχικά δήλωσε αθώος για το πλημμέλημα που προέκυψε από την προσπάθεια απόδρασης από τη χώρα τον περασμένο Αύγουστο. Ωστόσο την Τρίτη, ο Borgwardt άλλαξε την απολογία του σε «δεν αμφισβητώ» και συμφώνησε να πληρώσει 30.000 δολάρια ως αποζημίωση στις αρχές για να καλύψει τα έξοδα του εντοπισμό του. Η απολογία «δεν αμφισβητώ» δεν αποτελεί παραδοχή ενοχής, αλλά αντιμετωπίζεται ως τέτοια για τους σκοπούς της επιμέτρησης της ποινής.

Ο δικηγόρος του ότι εκείνος «μετανοεί βαθιά» για τις πράξεις του και ότι επέστρεψε στη χώρα «για να επανορθώσει». Σημείωσε ότι ο Borgwardt κατέβαλε τα 30.000 δολάρια ως αποζημίωση την περασμένη εβδομάδα.

Εκείνος θα κάνει 89 μέρες στην φυλακή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι αρχές τον ψάχνανε ενώ εκείνος είχε πάει ένα…ρομαντικό ταξιδάκι.

Το «αποτυχημένο» σχέδιο του 45χρονου

Σύμφωνα με την ποινική καταγγελία, ο Borgwardt ταξίδεψε 80 χιλιόμετρα από το σπίτι της οικογένειάς του στο Watertown μέχρι το Green Lake στις 11 Αυγούστου 2024. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αναποδογύρισε το καγιάκ του στη λίμνη για να μπερδέψει όσους θα τον έψαχναν, κωπηλάτησε πίσω στην ακτή με μια φουσκωτή σχεδία που είχε φέρει μαζί του, πετώντας τα έγγραφα ταυτότητάς του στη λίμνη κατά τη διαδρομή και οδήγησε ένα ηλεκτρικό ποδήλατο 112 χιλιόμετρα μέχρι το Madison.

Από εκεί, πήρε λεωφορείο για το Τορόντο, πέταξε στο Παρίσι και στη συνέχεια σε «μια χώρα της Ασίας», πριν προσγειωθεί στην ευρωπαϊκή χώρα της Γεωργίας, σύμφωνα με την ποινική καταγγελία.

Ο ίδιος δήλωσε στους ανακριτές ότι μια γυναίκα τον παρέλαβε και πέρασαν αρκετές ημέρες σε ένα ξενοδοχείο πριν εγκατασταθεί στη Γεωργία.

Ο Borgwardt μάλιστα είχε συνάψει ασφάλεια ζωής, είχε υποβάλει αίτηση για αντικατάσταση διαβατηρίου και είχε αναστρέψει τη βασεκτομή του πριν προσποιηθεί τον θάνατό του, προκειμένου να συναντήσει μια γυναίκα που είχε γνωρίσει στο διαδίκτυο λίγους μήνες νωρίτερα.

«Λυπάμαι βαθιά για τις πράξεις μου εκείνο το βράδυ και για τον πόνο που προκάλεσα στην οικογένεια και τους φίλους μου», δήλωσε ο Borgwardt στο δικαστήριο πριν την έκδοση της ποινής.