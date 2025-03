ΗΠΑ: 7χρονη έπεσε σε κώμα μετά από challenge στο TikTok – Υπέστη σοβαρά εγκαύματα

Σοκαριστική εξέλιξη είχε ένα challenge στο TikTok που επιχείρησε να κάνει μια 7χρονη στις ΗΠΑ.

Η Σκάρλετ Σέλμπι από το Μιζούρι των ΗΠΑ, κατέληξε να πέσει σε τεχνητό κώμα όταν εξερράγη ένα παιχνίδι με πολυβινική αλκοόλη όπου σύμφωνα με την πρόκληση του TikTok το βάζεις στην κατάψυξη και στη συνέχεια να το ζεσταίνεις στον φούρνο μικροκυμάτων.

«Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα», δήλωσε ο πατέρας του κοριτσιού, ο 44χρονος Josh Selby. «Την άκουσα να ουρλιάζει και ήταν σαν μια κραυγή που έκοβε το αίμα».

Η μικρούλα, αντέγραφε μια πρόκληση που είδε στο TikTok και το YouTube, όπου τοποθετούν το NeeDoh – έναν μαλακό anti stress κύβο από καουτσούκ με γέμιση πολυβινυλικής αλκοόλης – στην κατάψυξη και στη συνέχεια το βάζουν στον φούρνο μικροκυμάτων για αρκετά δευτερόλεπτα για να γίνει πιο εύπλαστο.

«Είχε καταψύξει τον κύβο το προηγούμενο βράδυ και την επόμενη μέρα μου έδειξε ότι ήταν στερεός και έπαιζε μαζί του», είπε η Selby. «Τον έβαλε στον φούρνο μικροκυμάτων. Την παρακολουθούσα και την είδα να τον αγγίζει για να ελέγξει ότι δεν ήταν πολύ καυτός όταν τον έβγαλε».

Αυτό το πείραμα που φαινόταν ακίνδυνο πήγε στραβά, αφού το ζελατινώδες παιχνίδι εξερράγη και έλουσε το πρόσωπο και το στήθος της Σκάρλετ με λιωμένη γλίτσα.

