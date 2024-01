Με τον πλέον τραγικό τρόπο ένα παιδί μόλις 9 ετών έχασε τη ζωή του στη Φλόριντα, καθώς προσπάθησε να πιάσει την μπάλα του που κύλησε κάτω από το σχολικό λεωφορείο με αποτέλεσμα αυτό να ξεκινήσει και ο μικρός να χάσει τη ζωή του.

Το τραγικό περιστατικό έγινε το απόγευμα της Τρίτης (16.1.2024) στην Φλόριντα όταν ο μικρός Ελίας Μάρσαλ Ροντρίγκεζ κατέβηκε τελευταίος από το σχολικό λεωφορείο. Καθώς κατέβαινε η μπάλα που κρατούσε στα χέρια του κύλησε και σφήνωσε κάτω από το λεωφορείο.

Τότε ο μικρός σύρθηκε κάτω από το λεωφορείο προσπαθώντας να πιάσει την μπάλα. Όμως ο οδηγός δεν είδε ποτέ το παιδί με αποτέλεσμα να ξεκινήσει, πατώντας τον μικρό Ελίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης ο μικρός είχε διαγνωστεί με καρκίνο όταν ήταν 2 ετών και είχε καταφέρει να το ξεπεράσει.

«Η οικογένεια είναι τελείως συντετριμμένη. Το ίδιο ισχύει και για τους συναδέλφους που ερευνούν την υπόθεση» δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

