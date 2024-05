ΗΠΑ: Influencer προκαλεί γυναίκα που δεν ξέρει κολύμπι να πηδήξει σε λίμνη – Χαμός στα social media

Το όνομα της influencer, Natalie Reynolds έχει μπει τις τελευταίες ώρες στο στόχαστρο εκατοντάδων χρηστών στα social media, όταν προκάλεσε μια γυναίκα – που προφανώς δεν μπορούσε να κολυμπήσει- να πηδήξει σε μια λίμνη, στο Όστιν των ΗΠΑ.

Το stunt, το οποίο κατέγραφαν με κάμερες φίλοι της Reynolds και αναρτήθηκε στο Reddit, δείχνει την influencer να ενθαρρύνει τη γυναίκα να πηδήξει στη λίμνη Lady Bird, στο Όστιν του Κολοράντο των ΗΠΑ.

Η γυναίκα βουτάει και στη συνέχεια φωνάζει ότι «δεν μπορεί να κολυμπήσει».

Φορώντας ανάποδα ένα καπέλο του μπέιζμπολ και ένα crop top, η Reynolds κάνει πως σπρώχνει τη γυναίκα στο νερό πριν της πει «πρέπει να πηδήξεις μέσα αμέσως».

Η γυναίκα βουτά στο νερό ενώ η Reynolds παρακολουθεί. Στη συνέχεια στρέφεται προς τους φίλους της, γελώντας: «Είδατε τον κ@@ο της;».

Η γυναίκα, που είναι πλέον μέσα στο νερό, αρχίζει να φωνάζει: «Είπατε ότι ήταν εντάξει… μου είπατε να πηδήξω μέσα».

Η Reynolds, χαχανίζοντας στους φίλους της, απαντά: «Όχι, δεν το είπα».

NEW: Streamer Natalie Reynolds dares vulnerable woman who can’t swim to jump into a lake and then runs away laughing while the woman yells for help.



Human scum.



As Reynolds fled the scene, a firetruck was seen driving towards the lake.



According to the Austin Fire Department,… pic.twitter.com/pkdeJDIYh4