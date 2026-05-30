Τουρκία: Τουριστικό σκάφος βυθίστηκε στη Μαρμαρίδα – 148 επιβάτες βούτηξαν στη θάλασσα για να σωθούν

«Χαίρομαι που βγήκα ζωντανή» ανέφερε μετά τη διάσωσή της μία Βρετανίδα τουρίστρια
Τουριστικό σκάφος που βυθίζεται στη Μαρμαρίδα
Ένα «πειρατικό» τουριστικό σκάφος που μετέφερε 148 άτομα βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Τουρκίας. Το σκάφος «Big Boss Diamond», αγαπημένο στους παραθεριστές, βυθίστηκε κοντά στο νησί Paradise στις ακτές της Μεσογείου.

Στιγμές τρόμου έζησαν οι 148 επιβάτες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν όταν το τουριστικό σκάφος «Big Boss Diamond» άρχισε να βυθίζεται στα ανοιχτά της Μαρμαρίδας, στη νοτιοδυτική Τουρκία. Πολλοί πανικόβλητοι επιβάτες πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν, σύμφωνα με τη The Sun.

Είκοσι παιδιά βρίσκονταν στο σκάφος όταν συνέβη το τρομακτικό ατύχημα.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το σκάφος να παίρνει επικίνδυνη κλίση, ενώ δεκάδες επιβάτες πηδούν στο νερό προσπαθώντας να σωθούν. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα το πλοίο είχε βυθιστεί ολοκληρωτικά.

Σε μεταγενέστερα πλάνα διακρίνονται μόνο τα κατάρτια του «Big Boss Diamond» πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ γύρω του πλέουν σωστικά και ιδιωτικά σκάφη που συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης.

Το Big Boss Diamond απέπλευσε για μια ημερήσια εκδρομή όταν χτύπησε η καταστροφή. Το σκάφος άρχισε να μπαίνει στη θάλασσα στον κόλπο Akvaryum, όπου οι ομάδες διάσωσης έσπευσαν να βοηθήσουν.

Σε ανακοίνωση της Κυβερνήσεως της Μούγλα αναφέρεται: «Μετά την αναφορά, ομάδες που στάλθηκαν στην περιοχή συντόνισαν την εκκένωση των πολιτών μας από το σκάφος, με την υποστήριξη κοντινών σκαφών. «Οι έλεγχοι δεν αποκάλυψαν θύματα, τραυματισμούς ή προβλήματα υγείας. Οι πολίτες που εκκενώθηκαν μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή».

«Χαίρομαι που βγήκα ζωντανή» ανέφερε μετά τη διάσωσή της Βρετανίδα τουρίστρια

Μία Βρετανίδα τουρίστρια που βρισκόταν στο σκάφος τη στιγμή του συμβάντος περιέγραψε την εμπειρία της με λίγες λέξεις: «Χαίρομαι που βγήκα από εκεί και είμαι ζωντανή», ανέφερε μετά τη διάσωσή της.

Άλλοι επιβάτες υποστήριξαν ότι η βύθιση προκλήθηκε από μηχανική βλάβη. Ένας από αυτούς δήλωσε ότι «πήρε φωτιά η μηχανή του σκάφους, με αποτέλεσμα να αρχίσει να μπάζει  νερά».

