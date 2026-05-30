Κόσμος

Μόναχο: Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο λόγω πιθανής παρουσίας drone

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ωστόσο δεν υπήρξαν συλλήψεις
People stand in line at Munich Airport as flights resumed after possible drone sighting in Munich, Germany, May 30, 2026. Flights were halted for about an hour at Munich Airport in southern Germany on Saturday morning after two pilots reported seeing a drone, airport authorities and police said, confirming initial reports by German media. During the shutdown more than 20 flights that had been due to land at Munich were diverted to other airports, an airport spokesperson said. REUTERS/Louisa Off
Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του αεροδρομίου του Μονάχου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ταλαιπωρία τέλος για τους ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο του Μονάχου καθώς αποκαταστάθηκε η λειτουργία του, μετά την πιθανή παρουσία drone.

Το αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε επί περίπου μία ώρα κλειστό σήμερα Σάββατο (30.05.2026) έπειτα από αναφορές για παρουσία drone, αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η λειτουργία του.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ωστόσο δεν υπήρξαν συλλήψεις.

Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο μετά τις 10:00 (ώρα Ελλάδος), όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι εντόπισαν drone.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
64
63
62
59
54
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή»
Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εκφράζει τη «βαθιά απογοήτευση» της Ουάσιγκτον για τη δικαστική εξέλιξη με την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου
Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη δίκη της 17 Νοέμβρη 10
Λευκός Οίκος: Συμφωνία με Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» – «Είμαστε έτοιμοι ξανά για πόλεμο» δηλώνει ο Χέγκσεθ
Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo