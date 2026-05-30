Μόναχο: Έκλεισε προσωρινά το αεροδρόμιο λόγω πιθανής παρουσίας drone

Ταλαιπωρία τέλος για τους ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο του Μονάχου καθώς αποκαταστάθηκε η λειτουργία του, μετά την πιθανή παρουσία drone.

Το αεροδρομίου του Μονάχου, το οποίο παρέμεινε επί περίπου μία ώρα κλειστό σήμερα Σάββατο (30.05.2026) έπειτα από αναφορές για παρουσία drone, αποκαταστάθηκε πριν από λίγο η λειτουργία του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, ωστόσο δεν υπήρξαν συλλήψεις.

Το αεροδρόμιο έκλεισε λίγο μετά τις 10:00 (ώρα Ελλάδος), όταν δύο πιλότοι ανέφεραν ότι εντόπισαν drone.