Εφιαλτικές στιγμές έζησε στα χέρια ενός 39χρονου, μια αγνοούμενη 19χρονη στις ΗΠΑ η οποία είχε να δώσει σημεία ζωής εδώ και πέντε μέρες. Όπως αποκαλύφθηκε, η κοπέλα είχε απαχθεί από έναν 39χρονο άνδρα τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω ίντερνετ και κρατούνταν παρά τη θέλησή της.

Όλα ξεκίνησαν πριν περίπου 5 μέρες όταν η Μάντελιν Άλεν βγήκε το βράδυ από τη φοιτητική εστία που διέμενε στη Γιούτα των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη New York Post, η αγνοούμενη κοπέλα βρέθηκε γυμνή και καλυμμένη από κάρβουνο στο υπόγειο του 39χρονου Μπρεντ Νιλ Μπράουν, τον οποίο είχε γνωρίσει μέσω διαδικτύου.

Πιθανολογείται ότι η Μπράουν προσπάθησε να την κρύψει κάτω από κάρβουνα, όταν αστυνομικοί του χτύπησαν την πόρτα ρωτώντας για την αγνοούμενη κοπέλα.

🚨FOUND SAFE🚨19 year old MADELYN ALLEN, of Utah has been found safe tonight. #MadelynAllen #MissingPersons @Moms4Missing @901Lulu @BoxOMoxy @Nerdy_Addict @BrianEntin pic.twitter.com/w79CH0GuDE