Με απίστευτο μένος δύο συμμαθητές ενός κοριτσιού μόλις 9 ετών την ξυλοκόπησαν με μανία μέσα στο σχολικό λεωφορείο που επέβαιναν στις ΗΠΑ, ενώ το βίντεο κατέγραψε ένας άλλος συμμαθητής της.

Το άγριο περιστατικό ξυλοδαρμού συνέβη στην Φλόριντα των ΗΠΑ και στο βίντεο φαίνεται η 9χρονη να προσπαθεί με κάθε τρόπο να προστατευτεί από τα βίαια χτυπήματα μέσα στο σχολικό λεωφορείο.

Συγκεκριμένα, στο εξοργιστικό βίντεο φαίνεται ένας ιδιαίτερα μεγαλόσωμος συμμαθητής της, πιθανότατα από μεγαλύτερη τάξη, να χτυπά με μανία το μικρό κορίτσι.

Το κορίτσι βάζει τα χέρια στο κεφάλι του και προσπαθεί να προστατευτεί όταν στον καβγά μπαίνει ακόμα ένας συμμαθητής της και την χτυπά με μανία.

Κανείς δεν βρέθηκε να τη βοηθήσει. Ούτε οι συμμαθητές της που κοιτούν ατάραχοι, ούτε οι ενήλικες που βρίσκονταν στο λεωφορείο εκείνη την ώρα…

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

This video should enrage everyone! A third-grade girl was savagely beaten on a school bus in Homestead, FL, by two boys, one of them clearly almost in high school. pic.twitter.com/eMXST3uApX