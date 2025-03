ΗΠΑ: Αναμένουμε πλήρη εκεχειρία στην Ουκρανία εντός 2 εβδομάδων – Σύντομα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με την Ρωσία

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε σήμερα (19.03.2025) ότι περιμένει μια πλήρη εκεχειρία να τεθεί σε εφαρμογή στην Ουκρανία «μέσα σε δύο εβδομάδες», ενώ ακόμα υποστήριξε ότι οι συνομιλίες με τη Ρωσία θα πραγματοποιηθούν στη Σαουδική Αραβία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

«Τις επόμενες ημέρες θα γίνει διαπραγμάτευση για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Πιστεύω ότι θα κατορθώσουμε να φτάσουμε με επιτυχία σε αυτήν εντός δύο εβδομάδων», τόνισε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των ΗΠΑ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bloomberg TV.

Ο ίδιος χαιρέτισε τη χθεσινή (18.03.2025) τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν, κατά την οποία οι δύο «συμφώνησαν σε μια πορεία προς μια κατάπαυση του πυρός υπό όρους».

Ο υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε παράλληλα ότι είναι «πιθανόν να πραγματοποιηθεί» μια συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Πούτιν.

Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι συμφώνησε σε ένα μορατόριουμ σε πλήγματα κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών για 30 ημέρες.

Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας σε επίπεδο «τεχνικών ομάδων» πρόκειται να γίνουν «Δευτέρα ή Τρίτη» στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας για αυτήν την εκεχειρία, τόνισε ο Γουίτκοφ.

Ο Μάικ Γουόλτς, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, δήλωσε από την πλευρά του σήμερα ότι συνομίλησε με τον Ρώσο ομόλογό του για τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

«Συμφωνήσαμε ότι οι τεχνικές μας ομάδες θα συναντηθούν στο Ριάντ τις επόμενες ημέρες για να επικεντρωθούν στην εφαρμογή και την επέκταση της μερικής κατάπαυσης του πυρός που εξασφάλισε ο Πρόεδρος Τραμπ από τη Ρωσία», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

