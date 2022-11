Αναστάτωση επικράτησε στη χθεσινή (1.11.2022) πτήση της Delta Airlines από την Ατλάντα με προορισμό το Λος Άντζελες στις ΗΠΑ, καθώς γέμισε καπνούς η καμπίνα του αεροσκάφους και τελικά χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση στην Αλμπουκέρκη.

Το αεροσκάφος Boeing 757 της Delta Airlines μετέφερε 193 επιβάτες από την Ατλάντα στο Λος Άντζελες, όταν το πλήρωμα εντόπισε καπνό μέσα στον κυβερνητικό θάλαμο και την καμπίνα του αεροσκάφους, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας (Federal Aviation Administration – FAA) των ΗΠΑ.

Γι’ αυτό, το αεροπλάνο χρειάστηκε να αλλάξει το δρομολόγιό του και να προσγειωθεί αναγκαστικά στην Αλμπουκέρκη περίπου στις 14:45 (ώρα ΗΠΑ). Σημειώνεται ότι όλοι οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους, καθώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ή άλλο πρόβλημα υγείας από τον καπνό.

«Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια των πελατών και του πληρώματος μας», ανέφερε η Delta σε δήλωση για το περιστατικό. «Γι’ αυτό το πλήρωμα πτήσης μας ακολούθησε διαδικασίες για να εκτρέψει με ασφάλεια την πτήση 2846 στην Αλμπουκέρκη».

Emergency on my flight #Delta 2846 from ATL-LAX. Engine problem, smoke in cabin. Everyone seems fine. We are on the ground in ABQ. 🙏 @Delta pic.twitter.com/9O0q83zd7K