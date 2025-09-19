ΗΠΑ: Ανησυχία προκαλούν οι αλλαγές στις συστάσεις εμβολιασμού παιδιών

Οι ειδικοί για τα εμβόλια στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ ψήφισαν την Πέμπτη (18.09.2025) υπέρ της αλλαγής των συστάσεων για ένα σκεύασμα που βρίσκεται εδώ και καιρό στο στόχαστρο του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ενώ ανέβαλαν για σήμερα τις αποφάσεις τους για την πιο αμφιλεγόμενη αλλαγή που προωθούν.

Η επιτροπή των ειδικών, πολλά από τα μέλη της οποίας έχει επιλέξει ο Κένεντι και τα οποία συμμερίζονται τις επιφυλάξεις του για τα εμβόλια, ψήφισαν να μην συστήνεται το εμβόλιο MMRV για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών στις ΗΠΑ. Αντιθέτα συνέστησε σε αυτή την ηλικιακή ομάδα να χορηγούνται δύο ξεχωριστά εμβόλια: το MMR για την ιλαρά, την ερυθρά και την παρωτίτιδα ή το εμβόλιο κατά της ανεμοβλογιάς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα η επιτροπή αναμένεται να ψηφίσει σχετικά με το αν θα ακυρώσει τη σύσταση να χορηγείται η πρώτη δόση του εμβολίου κατά της ηπατίτιδας Β στα νεογνά κατά τη γέννησή τους – κάτι που φαίνεται να υποστηρίζουν τα περισσότερα μέλη της – και αν θα περιορίσει τη χορήγηση του εμβολίου κατά της covid-19 στα παιδιά.

Όλες αυτές οι ενέργειες ενδέχεται να οδηγήσουν στις σημαντικότερες αλλαγές στο εμβολιαστικό πρόγραμμα των παιδιών που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στις ΗΠΑ.

Διάφοροι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι η αλλαγή στη χορήγηση του εμβολίου MMRV και οι προτεινόμενες αλλαγές για το εμβόλιο της ηπατίτιδας θα περιπλέξουν την πρόσβαση σε αυτά, ενδέχεται να περιορίσουν την κάλυψη του κόστους τους από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ τονίζουν ότι δεν στηρίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Εξάλλου υπάρχει κίνδυνος να ενισχύσουν τις αμφιβολίες των γονιών για τα εμβόλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πιστεύω ότι ο πρωταρχικός στόχος αυτής της συνεδρίασης εκπληρώθηκε και αυτός ήταν να σπείρει τη δυσπιστία και να ενσταλάξει τον φόβο στους γονείς και τις οικογένειες», δήλωσε ο Σον Ο’ Λίρι της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.

«Ψευδείς ισχυρισμοί»

«Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να ενισχύει και όχι να αποδυναμώνει το σύστημα που εγγυάται την υγεία των παιδιών μας», τόνισε η Σίρα Μαντάντ, επιδημιολόγος.

Ακόμη περισσότερο καθώς το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης των παιδιών μειώνεται μετά την πανδημία covid-19 δημιουργώντας ανησυχίες για την επανεμφάνιση μολυσματικών ασθενειών, όπως η ιλαρά. Ήδη το 2025 έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ τρεις νεκροί από την ασθένεια αυτή, κάτι που έχει να συμβεί εδώ και 30 χρόνια.

Η επιτροπή πρόκειται να εξετάσει αργότερα τις συστάσεις της και για άλλα εμβόλια, ανακοίνωσε ο Μάρτιν Κούλντορφ επικεφαλής του πάνελ ο οποίος ξεκίνησε τη χθεσινή συνεδρίαση διαβεβαιώνοντας ότι όλα τα μέλη του είναι «υπέρ των εμβολίων», αντίθετα «με τους ψευδείς ισχυρισμούς».

«Όταν υπάρχουν διαφορετικές επιστημονικές απόψεις, να εμπιστεύεστε μόνο τους επιστήμονες που είναι έτοιμοι για διάλογο και δημόσια συζήτηση», πρόσθεσε.

«Αδικαιολόγητες αμφιβολίες»

Στη διάρκεια της συνεδρίασης ειδικοί παρουσίασαν δεδομένα και απόψεις για τα εμβόλια που εξετάζονταν, ζητώντας να μην αλλάξουν οι υφιστάμενες συστάσεις. «Βασίζεστε σε πολύ περιορισμένα δεδομένα», υπογράμμισε ο Τζέισον Γκόλντμαν εκπρόσωπος ενός ιατρικού συλλόγου.

Ο Κόντι Μέισνερ, καθηγητής Παιδιατρικής στο κολέγιο Darthmouth, η μοναδική φωνή διαφωνίας στην επιτροπή επίσης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του, κυρίως σε ό,τι αφορά το εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β.

«Αυτό το εμβόλιο δεν έχει κανέναν απολύτως κίνδυνο», υπογράμμισε, εκτιμώντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις συστάσεις για τη χορήγησή του «θα προκαλέσει νέες αδικαιολόγητες αμφιβολίες».

Από τις συστάσεις αυτής της επιτροπής εξαρτάται αν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύπτουν το κόστος των εμβολίων, μια σημαντική λεπτομέρεια καθώς στις ΗΠΑ η τιμή ενός μόνο εμβολίου μπορεί να ανέρχεται σε πολλές εκατοντάδες δολάρια.

Σε αυτό το τεταμένο πλαίσιο η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και πολλές πολιτείες που κυβερνώνται από Δημοκρατικούς αποφάσισαν πρόσφατα να δημοσιεύσουν τις δικές τους συστάσεις για τον εμβολιασμό, εκτιμώντας ότι αυτές της επιτροπής δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες.