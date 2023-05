Η Μοντάνα απαγορεύει το TikTok και γίνεται η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ, που βάζει λουκέτο στη χρήση της κινεζικής πλατφόρμας.

Ο κυβερνήτης της Μοντάνα επικύρωσε χθες Τετάρτη (17.5.2023) νόμο που απαγορεύει την πλατφόρμα TikTok σε αυτή την πολιτεία των ΗΠΑ.

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την απαρχή νομικής μάχης που μάλλον θα φθάσει μέχρι την Ουάσιγκτον, καθώς το Κογκρέσο των ΗΠΑ εξετάζει σχέδιο νόμου για την απαγόρευση της δημοφιλούς εφαρμογής του TikTok σε όλη την επικράτεια.

«Για να προστατεύσω τα προσωπικά και ιδιωτικά δεδομένα των χρηστών από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα, απαγόρευσα το TikTok στη Μοντάνα», ανέφερε μέσω Twitter ο Γκρεγκ Τζιανφόρτε, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της βορειοδυτικής πολιτείας των ΗΠΑ με ένα εκατομμύριο και κάτι κατοίκους.

To protect Montanans’ personal and private data from the Chinese Communist Party, I have banned TikTok in Montana.