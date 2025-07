ΗΠΑ: Απομακρύνθηκαν τουρίστες από το Γκραν Κάνυον λόγω εξάπλωσης πυρκαγιάς

Οι αμερικανικές αρχές διέταξαν την απομάκρυνση τουριστών από περιοχή στο περίφημο φαράγγι Γκραν Κάνυον στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ μετά από ξέσπασμα πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε ραγδαία στο σημείο.

«Όλοι οι επισκέπτες της βόρειας όχθης του φαραγγιού – το Βόρειο Χείλος – του Εθνικού Πάρκου Γκραν Κάνυον καλούνται να απομακρυνθούν από εκεί αμέσως», ανακοίνωσε χθες το βράδυ (10.07.2025) η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ.

Η εντολή εκκένωσης εκδόθηκε λόγω της εξάπλωσης μιας πυρκαγιάς που έχει κάψει περισσότερα από 4.000 στρέμματα βορειότερα.

Το Νότιο Χείλος του πάρκου, η πιο δημοφιλής τουριστική περιοχή, παραμένει προσβάσιμη.

Με τα υπέροχα τοπία του, το Γκραν Κάνυον, ένα φαράγγι μέσα από τον ποταμό Κολοράντο, είναι ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσελκύοντας σχεδόν πέντε εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο.

The White Sage Fire prompted urgent evacuations at the Grand Canyon, with a huge plume of smoke filling the majestic landscape. @ABC News’ @Ginger_Zee has the latest. https://t.co/Rt9EQwIk7o pic.twitter.com/zya1dD8LYv