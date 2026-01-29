ΗΠΑ: Διέλυσαν με δακρυγόνα ειρηνική διαδήλωση για την απελευθέρωση του 5χρονου Λίαμ

Με δακρυγόνα διέλυσαν οι δυνάμεις επιβολής της τάξης ειρηνική διαδήλωση στην πολιτεία Τέξας για την απελευθέρωση του μικρού Λίαμ Κονέχο Ράμος, 5 ετών, που συνελήφθη στη Μινεάπολη την 20ή Ιανουαρίου από την αστυνομία μετανάστευσης (ICE).

Περίπου 100 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί μπροστά σε κέντρο κράτησης μεταναστών και συγγενών τους στην Ντίλι του Τέξας, όπου ο μικρός από τον Ισημερινό–η σύλληψη του οποίου στη Μινεάπολη πυροδότησε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, εντός κι εκτός των συνόρων των ΗΠΑ–μετήχθη μαζί με τον πατέρα του.

Διαδηλωτές κράταγαν πλακάτ στα οποία διάβαζε κανείς συνθήματα όπως «η ICE τρομοκρατεί και ποινικοποιεί παιδιά», «καταργήστε την ICE» και άλλα, πιο αθυρόστομα, που πρόσαπταν στην υπηρεσία «ναζιστικές» μεθόδους. Δεν έκαναν ποτέ χρήση βίας.

Αφού αρχικά διέταξαν το μικρό πλήθος να αποσυρθεί, αστυνομικοί με εξαρτύσεις αντιμετώπισης ταραχών εκτόξευσαν δακρυγόνα και προσήγαγαν τουλάχιστον δυο διαδηλωτές, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.

Διαδηλωτές υπέστησαν ερεθισμούς στα μάτια και παρουσίασαν επίμονο βήχα, ενώ εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου αισθάνθηκε επίσης δυσφορία από τα χημικά.

«Ο κόσμος φοβάται», δήλωσε στο AFP ο Τζέιμς Καστίγιο, 18χρονος φοιτητής στο Χιούστον, μεγαλούπολη του Τέξας, παραδοσιακό οχυρό των δημοκρατικών. «Ξέρω κόσμο που συνελήφθη», συνέχισε, «είναι αμερικανοί πολίτες», πλην όμως «υφίστανται διωγμό», κατά τον νεαρό, που κράταγε πλακάτ με το οποίο απαιτούσε να φύγει η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

«Αποκαρδιωμένος»

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη σύλληψη του Λίαμ έκανε τον γύρο του κόσμου. Εικονίζει το αγοράκι, σκυθρωπό, εμφανώς τρομοκρατημένο, φορώντας μπλε σκούφο από τον οποίο εξείχαν λευκά αυτιά λαγού και σάκα πλάτης, καθώς τον έχει συλλάβει πράκτορας ντυμένος στα μαύρα.

Ο Χοακίν Κάστρο, δημοκρατικός βουλευτής που αντιπροσωπεύει το Τέξας, επισκέφθηκε χθες το παιδί και τον πατέρα του, τον Αντριάν Κονέχο Άριας, στο κέντρο κράτησης.

«Ο πατέρας του λέει ότι δεν είναι πλέον ο ίδιος, κοιμάται πολύ επειδή είναι λυπημένος κι αποκαρδιωμένος», ανέφερε ο κ. Κάστρο σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X.

Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι η οικογένεια βρίσκεται στις ΗΠΑ νόμιμα και ότι τόσο ο πατέρας όσο κι ο γιος θα πρέπει να απελευθερωθούν.

Protestors called for the release of Liam Conejo Ramos, the Minnesota 5-year-old who is being held alongside their father in the South Texas Family Residential Center detention site in Dilley on Wednesday, January 28. pic.twitter.com/MgnFf4XIBq — MySA (@mySA) January 28, 2026

«Δεν υπάρχουν εγκληματίες στο Ντίλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως σκοπός είναι να συλληφθούν ξένοι εγκληματίες που βρίσκονται στη χώρα παράνομα–αυτή είναι η φρασεολογία που χρησιμοποιεί. Δεν υπάρχει ούτε ένας εγκληματίας» στο κέντρο κράτησης οικογενειών, επέμεινε ο βουλευτής.

Η αμερικανική δικαιοσύνη εμπόδισε μέχρι νεοτέρας την απέλαση του μικρού και του πατέρα του καθώς και τη μεταγωγή τους αλλού από το κέντρο κράτησης στο Ντίλι.

Ζώντας με τον φόβο

Οι διαδηλωτές στο Ντίλι ζήτησαν να απελευθερωθούν επίσης άλλες οικογένειες που κρατούνται στο κέντρο.

Ανάμεσά τους ήταν άνθρωποι με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, που τόνισαν ότι πλέον ζουν με τον φόβο πως θα τους σταματήσουν στον δρόμο και θα τους συλλάβουν εξαιτίας του χρώματος του δέρματός τους ή των χαρακτηριστικών τους.

Federal agents are clashing with protesters outside the ICE facility in Dilley, where 5-year-old Liam Conejo Ramos is being held. Demonstrators demanding his release were met with force, even after a judge blocked his deportation.pic.twitter.com/VxUxjNSsIy — WarMonitor (@TheWarMonitor) January 28, 2026

Οι αρχές διαψεύδουν πως προχωρούν σε συλλήψεις με κριτήριο τα φυλετικά χαρακτηριστικά.

«Έχω την εντύπωση ότι οι πράξεις τους μιλούν από μόνες τους, οι άνθρωποι που βάζουν στο στόχαστρο απλούστατα δεν έχουν καμία σχέση με όσα λένε», έκρινε ο Σίλβερ, 27χρονος διαδηλωτής που δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό του.

Η δημοκρατική βουλεύτρια Κριστίνα Μοράλες, παρούσα στη διαδήλωση, αξίωσε επίσης την καθαίρεση της υπουργού Εσωτερικής Ασφαλείας Νόεμ, που έχει επιφορτιστεί με την εφαρμογή της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης του προέδρου Τραμπ.

«Θέλουμε να κινηθεί διαδικασία καθαίρεσης της Κρίστι Νόεμ. Θέλουμε η αμερικανική Γερουσία να σταματήσει να χρηματοδοτεί την ICE (…) Σκοτώνει κόσμο και δεν το ανεχόμαστε», πρόσθεσε η πολιτικός.

Στη Μινεάπολη δυο 37χρονοι διαδηλωτές, ο Άλεξ Πρέτι και η Ρενέ Γκουντ, σκοτώθηκαν από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Οι θάνατοί τους προκάλεσε κύμα αγανάκτησης σε όλη τη χώρα, ωθώντας τον πρόεδρο Τραμπ να υποσχεθεί «αποκλιμάκωση», προτού σκληρύνει ξανά τον τόνο.