Για τον θάνατο της 64χρονης συντρόφου του κατηγορείται ένας 59χρονος άνδρας στις ΗΠΑ, ο οποίος φέρεται να την δηλητηρίασε χρησιμοποιώντας καθαριστικό τζαμιών για παρμπρίζ! Το ζευγάρι είχε συχνούς τσακωμούς γιατί ο 59χρονος έπινε πολύ και η σύντροφός του – όπως είπε ο ίδιος – γινόταν… επικριτική!

Ο 58χρονος Thomas Holifield, σύμφωνα με την New York Post, ομολόγησε ότι δηλητηρίασε την 54χρονη σύντροφο του στις 30 Μαϊού του 2021, ενώ εκείνη ήταν στην εντατική καθώς είχε δηλητηριαστεί από μεθανόλη. Η Pamela Keltz άφησε την τελευταία της πνοή την επομένη της απολογίας του συντρόφου της, την 1η Ιουνίου του 2021.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 58χρονος αρχικά επιχείρησε να δηλητηριάσει την σύντροφό του με οφθαλμικές σταγόνες τις οποίες έβαζε στο ποτήρι που συνήθιζε να πίνει το αναψυκτικό της. Αυτές όμως δεν της προκαλούσαν την επιθυμητή – κατά τον ίδιο – ζημιά, αφού γινόταν καλύτερα μετά από λίγο καιρό. Για αυτό και ο 58χρονος αντικατέστησε τις οφθαλμικές σταγόνες με… καθαριστικό τζαμιών για παρμπρίζ!

Η άτυχη γυναίκα ξεκίνησε να έχει παραισθήσεις και διάρροια, με τον σύντροφό της να αυξάνει την ποσότητα που της έριχνε στα αναψυκτικά της και εκείνη να καταλήγει στο νοσοκομείο…

Όταν ο 58χρονος αποκάλυψε ότι η 64χρονη σύντροφός του είχε δηλητηριαστεί, οι γιατροί προσπάθησαν να την σώσουν αλλάζοντας της θεραπεία. Δεν μπόρεσαν όμως να την επαναφέρουν και κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρή.

Σε έρευνες στο σπίτι του ζευγαριού εντοπίστηκε το υγρό που χρησιμοποιήθηκε για την δηλητηρίαση της 64χρονης και οι αρχές προχώρησαν στην ψυχιατρική εξέταση του 58χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακωνόταν πολύ συχνά με την σύντροφό του γιατί έπινε και εκείνη γινόταν επικριτική.

Ο 58χρονος αναμένεται να εμφανιστεί ξανά ενώπιον των δικαστικών αρχών στις 20 Ιανουαρίου.

