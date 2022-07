Οργή και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ένα βίντεο που δείχνει μια παρέα εφήβων να χτυπά μέχρι θανάτου έναν 72χρονο άνδρα. Τα παιδιά καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας και τα δείχνει να… γελούν και να τραβάνε βίντεο με τα κινητά τους!

Το τραγικό αυτό περιστατικό, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, σημειώθηκε αργά το βράδυ της 14ης Ιουνίου και το βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμού του 72χρονου, που οδήγησε και στον θάνατό του, δόθηκε χθες (08.07.2022) στη δημοσιότητα από τις Αρχές. Ο άτυχος άνδρας περπατούσε στη λεωφόρο Σεσίλ Μπ, στην Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους νεαρούς κακοποιούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο βίντεο φαίνεται η παρέα των εφήβων να επιτίθεται στον James Lambert και να τον ξυλοκοπούν άγρια με έναν κώνο οδικής σήμανσης. Στην αρχή ο 72χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί, αλλά οι νεαροί τον ακολούθησαν στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Στη συνέχεια, ένα από τα αγόρια τον χτυπά από πίσω με τον κώνο, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Κάποια στιγμή, όπως φαίνεται στο βίντεο, ο άτυχος άνδρας καταφέρνει να σηκωθεί και προσπαθεί να διαφύγει. Μια κοπέλα από την παρέα εξακολουθεί να τον καταδιώκει για να πετάξει ξανά επάνω του τον κώνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερα σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι στο βίντεο φαίνονται τα παιδιά να γελούν και μόνο μια κοπέλα δείχνει σοκαρισμένη από τα όσα έχουν συμβεί, αφού φέρνει τα χέρια της στο στόμα μετά από το χτύπημα…

Americans are getting crazier each day.

Security video released Friday by Philadelphia police shows a group of teens fatally beating a man in his early 70s with a traffic cone. pic.twitter.com/Dvvbvg9ALZ