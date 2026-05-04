Ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο: Εγκλωβισμένοι ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου 170 επιβάτες – Στην εντατική ένας Βρετανός

Συνεχίζεται το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ύποπτη επιδημία ενός ιού, του χανταϊού. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ταξίδευε από την Αργεντινή στο Πράσινο Ακρωτήριο. Το πλοίο φαίνεται να έχει μείνει ακινητοποιημένο στα ανοικτά των ακτών του Πράσινου Ακρωτηρίου για τουλάχιστον 24 ώρες – ο χειριστής λέει ότι «δεν έχει δοθεί άδεια» για να επιτραπεί η αποβίβαση των ασθενών. Στο κρουαζιερόπλοιο βρίσκονται εγκλωβισμένοι 170 επιβάτες, μαζί με 57 μέλη πληρώματος, 13 ξεναγούς και έναν γιατρό.

Ένας 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής – το μόνο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού. Δύο μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου είναι επίσης άρρωστα και χρειάζονται επείγουσα περίθαλψη, αναφέρει η εταιρεία Oceanwide Expeditions.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον ένα κρούσμα χανταϊού έχει εργαστηριακά επιβεβαιωθεί, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης επιδημιολογική έρευνα, εργαστηριακοί έλεγχοι και γενετική ανάλυση του ιού. Παράλληλα, πέντε ακόμη ύποπτα κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση, αναφέρει ο ΠΟΥ στο BBC.

Παράλληλα, το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής πραγματοποιεί ιχνηλάτηση επαφών, κυρίως στην περιοχή του Γιοχάνεσμπουργκ, για να εντοπιστούν πιθανά δευτερογενή κρούσματα.

Τι είναι ο χανταϊός;

Ο χανταϊός αναφέρεται σε ένα στέλεχος ιών που μεταφέρονται από τρωκτικά, και μεταδίδεται κυρίως στους ανθρώπους μέσω της εισπνοής αερομεταφερόμενων σωματιδίων από αποξηραμένα περιττώματα τρωκτικών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι λοιμώξεις συνήθως εμφανίζονται όταν ο ιός μεταδίδεται αερομεταφερόμενος από τα ούρα, τα περιττώματα ή το σάλιο ενός τρωκτικού, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ.

Αν και σπάνιος, μπορεί επίσης να εξαπλωθεί μέσω δαγκωμάτων ή γρατσουνιών τρωκτικών.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει δύο σοβαρές ασθένειες. Το πρώτο, το Πνευμονικό Σύνδρομο Χανταϊού (HPS), συχνά ξεκινά με κόπωση, πυρετό και μυϊκούς πόνους, ακολουθούμενους από πονοκεφάλους, ζάλη, ρίγη και κοιλιακά προβλήματα. Εάν εμφανιστούν αναπνευστικά συμπτώματα, το ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 38%, σύμφωνα με το CDC.

Η δεύτερη ασθένεια, ο Αιμορραγικός Πυρετός με Νεφρικό Σύνδρομο (HFRS), είναι πιο σοβαρή και επηρεάζει κυρίως τα νεφρά. Τα μεταγενέστερα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν χαμηλή αρτηριακή πίεση, εσωτερική αιμορραγία και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.

Πώς αντιμετωπίζεται χανταϊός;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία για τις λοιμώξεις από ιούς χανταϊού.

Το CDC συνιστά υποστηρικτική φροντίδα για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν οξυγονοθεραπεία, μηχανικό αερισμό, αντιιικά φάρμακα, ακόμη και αιμοκάθαρση.

Ασθενείς με σοβαρά συμπτώματα μπορεί να χρειαστεί να εισαχθούν σε νοσοκομεία σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ορισμένοι μπορεί να χρειαστεί να διασωληνωθούν.

Το CDC συνιστά την εξάλειψη της επαφής με τρωκτικά σε σπίτια ή χώρους εργασίας για τη μείωση της έκθεσης στον ιό.

Ο οργανισμός συνιστά επίσης τη σφράγιση των σημείων εισόδου σε υπόγεια ή σοφίτες όπου τρωκτικά μπορεί να εισέλθουν σε σπίτια.

Προτείνεται επίσης η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού κατά τον καθαρισμό των περιττωμάτων των τρωκτικών για την αποφυγή εισπνοής μολυσμένου αέρα.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η σύζυγος του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζιν Χάκμαν, πέθανε από αναπνευστική ασθένεια που συνδέεται με τον ιό.