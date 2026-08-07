ΗΠΑ: Ένας νεκρός από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια – Πτώμα βρέθηκε μέσα στα αποκαΐδια σπιτιού

Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε τη Δευτέρα (03.08.2026) στην Καλιφόρνια σε αγροτική περιοχή κοντά στην πρωτεύουσά της, το Σακραμέντο, σκότωσε έναν άνθρωπο και ανάγκασε σχεδόν 1.500 ανθρώπους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τις κατοικίες τους.

Το πτώμα βρέθηκε μέσα στα αποκαΐδια σπιτιού που απανθράκωσε η μεγάλη πυρκαγιά στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές. Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών «βρήκαν το πτώμα ανθρώπου που είχε αποβιώσει στο εσωτερικό καμένου σπιτιού», εξήγησαν οι υπηρεσίες του σερίφη στην κομητεία Καλαβέρας.

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Σε αυτό το στάδιο οι αρχές «προσπαθούν να εξακριβώσουν τα αίτια και τις περιστάσεις του θανάτου», καθώς και αν ο θάνατος οφειλόταν ή όχι «στην πυρκαγιά», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Για την φωτιά ευθυνόταν άνδρας που ορκίζεται πως την προκάλεσε από ατύχημα: χρησιμοποιούσε σιδεροπρίονο με αποτέλεσμα σπίθες να βάλουν φωτιά σε παρακείμενη ξεραμένη βλάστηση, εν μέσω καύσωνα.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε χθες (06.08.2026) κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να κατασβεστεί η πυρκαγιά αυτή, που έχει καταστρέψει κάπου 42.000 στρέμματα.

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«Πάνω από 2.700 πυροσβέστες» επιχειρούν αυτή τη στιγμή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του. Οι φλόγες κατέστρεψαν επτά κτίρια, ενώ πυροσβέστης τραυματίστηκε στο καθήκον, σύμφωνα με την υπηρεσία CalFire.

Ο άνδρας που φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά, ο Χέρμπερτ Γουέιν Σμιθ, συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας και αντιμετωπίζει ποινή δίωξη. Αφού αφέθηκε ελεύθερος υφ’ όρον, μίλησε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KCRA 3 προχθές Τετάρτη και επέμεινε πως δεν είχε την παραμικρή πρόθεση να προκαλέσει κακό σε κανέναν.

«Είμαι αληθινά συγκλονισμένος για αυτό που έγινε», πρόσθεσε ο 65χρονος. Είπε πως ήθελε να εξασφαλίσει μερικά χρήματα για να πάνε να δειπνήσουν με τη σύζυγό του και γι’ αυτό χρησιμοποιούσε σιδεροπρίονο ώστε να τεμαχίσει συντρίμμια όταν ξέσπασε φωτιά. «Γύρισα και ξαφνικά είδα πως είχε πάρει φωτιά πίσω μου» ξερή βλάστηση, αφηγήθηκε.