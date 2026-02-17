ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση σε αγώνα χόκεϊ νέων στο Ρόουντ Άιλαντ – 3 νεκροί ανάμεσά τους και ο δράστης

Πανικό, τρόμο και 3 νεκρούς άφησε πίσω της η ένοπλη επίθεση στο Ρόουντ Άιλαντ στις ΗΠΑ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε παγοδρόμιο που θα γινόταν αγώνας χόκεϊ νέων.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε παγοδρόμιο στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τις αρχές. Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στο Dennis M. Lynch Arena, στην πόλη Πόουτακετ κοντά στο Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, περίπου στις 2:30 το μεσημέρι της Δευτέρας (τοπική ώρα), την ώρα που ήταν προγραμματισμένος αγώνας χόκεϊ νέων.

Μεταξύ των τριών νεκρών είναι και ο φερόμενος ως δράστης. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για «στοχευμένη» επίθεση που σχετίζεται με οικογενειακή διαμάχη. Σύμφωνα με την αρχηγό της αστυνομίας του Πόουτακετ, Τίνα Γκονσάλβες, ο ύποπτος φαίνεται να έχασε τη ζωή του από «πιθανό αυτοπυροβολισμό».

Οι δύο πολίτες που έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς φαίνεται να είναι ενήλικες. Ο ένας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο παγοδρόμιο, ενώ ο δεύτερος κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο.

Ακόμη τρία άτομα τραυματίστηκαν από πυρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η κ. Γκονσάλβες απέφυγε να δώσει περισσότερα στοιχεία για τα θύματα, έως ότου ενημερωθούν οι οικογένειές τους.

Η Γκονσάλβες ταυτοποίησε τον δράστη ως Ρόμπερτ Ντόργκαν, ο οποίος, όπως ανέφερε, χρησιμοποιούσε επίσης το όνομα Ρομπέρτα Εσπόζιτο και είχε γεννηθεί το 1969.

| El atacante que abrió fuego en una pista de patinaje sobre hielo en Pawtucket, Rhode Island, ha sido identificado como Robert Dorgan, de 56 años, también conocido con el nombre femenino “Roberta Esposito”, según informó el jefe de policía.



De acuerdo con las autoridades, el… pic.twitter.com/Yro7otucyj — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) February 17, 2026

The suspected shooter at the Rhode Island hockey arena was a father who “may have been dressed in women’s clothing,” according to a local news outlet. https://t.co/QoTOd8WLLD pic.twitter.com/KyCifonUVu — Lord Bebo (@MyLordBebo) February 17, 2026

Μετά τους πυροβολισμούς, συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν έξω από το παγοδρόμιο, όπου δακρυσμένες οικογένειες και μαθητές λυκείου με τις στολές του χόκεϊ αγκαλιάζονταν μεταξύ τους, ενώ η αστυνομία είχε αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρκετοί άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στην αρένα τη στιγμή της επίθεσης, η οποία μάλιστα καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση του αγώνα.

Footage of mass shooting at high school hockey game in Rhode Island



One young girl dead, 4 others injured. Suspect also found dead.

pic.twitter.com/sLagWmJa3D — CLIPBRIT (@ClipBrit) February 17, 2026

Στον πάγο βρίσκονταν ομάδες συνεργασίας σχολείων: η Coventry-Johnston co-op και η St Raphael–Providence Country Day–North Providence–North Smithfield co-op, όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο WJAR.

Οι μαθητές της ομάδας του Κόβεντρι είναι όλοι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί, σύμφωνα με τον επιθεωρητή των δημόσιων σχολείων της περιοχής, Ντον Κάουαρτ.

Αντίστοιχες ανακοινώσεις εξέδωσαν και οι σχολικές αρχές των Johnston, North Smithfield, North Providence, Providence Day και St Raphael Academy, διαβεβαιώνοντας ότι οι μαθητές τους είναι ασφαλείς.

Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μετέδωσε ο ίδιος τηλεοπτικός σταθμός -το Γαλλικό Πρακτορείο επισημαίνει ότι δεν έχει μπορέσει να τα επαληθεύσει ως αυτό το στάδιο- δείχνουν παίκτες και θεατές να σπεύδουν να καλυφθούν καθώς αντηχούν αλλεπάλληλες εκπυρσοκροτήσεις στο κλειστό.

«Μετά τους πυροβολισμούς, οι συμπαίκτες μου κι εγώ σπεύσαμε στα αποδυτήρια», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, που βρισκόταν στον αγωνιστικό χώρο όταν ακούστηκαν τα πυρά, στην κάμερα του τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, του WJAR.

Κάποιοι παίκτες κράταγαν κλειστή την πόρτα και οι υπόλοιποι «προσπαθήσαμε να καλυφθούμε μέσα» στα αποδυτήρια, πρόσθεσε.