ΗΠΑ: Ένοχος ο πατέρας του 14χρονου που σκότωσε δύο καθηγητές και δύο μαθητές σχολείου στην Τζόρτζια

Ένοχος για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κρίθηκε την Τρίτη (03.03.2026) ο πατέρας ενός εφήβου που άνοιξε πυρ, σκορπώντας τον θάνατο στο σχολείο του στην Τζόρτζια. Πρόκειται για την τελευταία κατά σειρά υπόθεση στην οποία γονείς καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για μια μαζική δολοφονία σε σχολικό περιβάλλον που έχει διαπράξει το παιδί τους στις ΗΠΑ.

Ο Κόλιν Γκρέι, ηλικίας 55 ετών, συνελήφθη και σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις, αφού ο γιος του Κολτ Γκρέι, ηλικίας 14 ετών εκείνη την εποχή, σκότωσε δύο καθηγητές και δύο μαθητές τον Σεπτέμβριο του 2024 στο σχολείο όπου φοιτούσε στο Γουίντερ, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων βορειοανατολικά της Ατλάντα, πρωτεύουσας της πολιτείας Τζόρτζια στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Ο 55χρονος δεν επέδειξε κανένα συναίσθημα κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, έπειτα από μία δίκη που διήρκησε δύο εβδομάδες. Η ποινή του θα οριστεί σε μία μετέπειτα ακροαματική διαδικασία.

Οι αρχές κατηγόρησαν τον πατέρα ότι αγνόησε σειρά ανησυχητικών ενδείξεων αναφορικά με τον γιο του και κυρίως ότι του προσέφερε τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς το τουφέκι με το οποίο ο έφηβος διέπραξε το έγκλημα.

Και αυτό, ακόμα και όταν τον Μάιο του 2023 δύο αστυνομικοί μετέβησαν στην κατοικία της οικογένειας έπειτα από προειδοποίηση του FBI, που είχε διαπιστώσει την αποστολή από τη διαδικτυακή διεύθυνση του σπιτιού απειλητικών μηνυμάτων για μια επίθεση σε ένα σχολείο.

Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου διαβεβαίωσαν, από την πλευρά τους, ότι ο Κόλιν Γκρέι αγνοούσε τις προθέσεις του γιου του, που είναι σήμερα 16 ετών και αναμένεται να δικαστεί ως ενήλικας, παρά το νεαρό της ηλικίας του.

At least four have d*ed and upwards of 30 have been injured at school shoot*ng in Georgia. pic.twitter.com/ELD3V7vu0N — Revival Nation News (@EncounterNewsX) September 4, 2024

Αν και οι μαζικές επιθέσεις μέσα σε σχολεία ή πανεπιστήμια αποτελούν μία επαναλαμβανόμενη τραγωδία στις ΗΠΑ, λόγω κυρίως της ευκολίας πρόσβασης στα όπλα, η απόδοση ευθυνών σε γονείς ανήλικων δραστών τέτοιων εγκλημάτων συνιστά μία πρόσφατη και ακόμη σπάνια εξέλιξη.

School m shoot krke kitne logo ko maar diya gaya h Georgia m ….saare duniya ek jese hi h koi protest na kre wese democracy h…. pic.twitter.com/Q4p33HO0jm — Shogri (@shogri786) September 5, 2024

Τον Απρίλιο του 2024, οι γονείς ενός εφήβου που είχε καταδικαστεί επειδή σκότωσε το 2021 τέσσερις μαθητές στο σχολείο του στο Μίσιγκαν με ένα όπλο που του είχαν δώσει, καταδικάστηκαν σε ποινή κάθειρξης 10 έως 15 έτη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, κάτι το πρωτοφανές στις ΗΠΑ.