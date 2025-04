ΗΠΑ: Φωτιά σε κινητήρα αεροπλάνου της Delta Airlines στο Ορλάντο – 282 επιβάτες εκκένωσαν το αεροσκάφος

Ένα επιβατικό αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Delta έπιασε φωτιά την ώρα που βρισκόταν σε διάδρομο του διεθνούς αεροδρομίου του Ορλάντο ων ΗΠΑ, τη Δευτέρα του Πάσχα (21.04.2025).

Η πτήση 1213 της Delta Air Lines, με προορισμό την Ατλάντα, αναχωρούσε από την πύλη του αεροδρομίου του Ορλάντο γύρω στις 11:15 π.μ. τοπική ώρα, τη Δευτέρα όταν ο ένας κινητήρας του αεροσκάφους έπιασε φωτιά. Οι επιβάτες χρειάστηκε να απομακρυνθούν μέσω των τσουλήθρων έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ομοσπονδιακή Αρχή Αεροπορίας.

Δεν υπήρξαν αρχικές αναφορές για τραυματισμούς.

«Η φωτιά περιορίστηκε και έχει σβήσει», δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Ορλάντο, προσθέτοντας ότι στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Delta, στο αεροπλάνο, ένα Airbus 330, επέβαιναν 282 επιβάτες, 10 αεροσυνοδοί και δύο πιλότοι. Η αεροπορική εταιρεία είπε ότι τα πληρώματα εκκένωσαν την καμπίνα όταν φλόγες φάνηκαν στην εξάτμιση μιας από τις δύο κύριες μηχανές του αεροπλάνου.

A Delta flight just caught on fire at the Orlando Airport pic.twitter.com/kmksyx5QIu