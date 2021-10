Νεκρός από τα πυρά ενός παλιού του γείτονα έπεσε ένας ταχυδρόμος Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. Ο δράστης, όπως είπε στους αστυνομικούς, πυροβόλησε τον 58χρονο γιατί πίστευε ότι… δηλητηρίαζε τον ίδιο και την οικογένεια του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το New York Post, σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (7/10) και στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκαν το όπλο του δράστη και επτά κάλυκες. Ο 53χρονος δράστης, Eric Kortz, είπε πως ήταν γείτονες στο παρελθόν με τον 58χρονο ταχυδρόμο.

Ο ύποπτος εντόπισε τη διαδρομή του θύματος και φέρεται να παραδέχτηκε στους αστυνομικούς ότι ξεκίνησε για να του “φυτέψει” μερικές σφαίρες γιατί πίστευε πως δηλητηρίαζε τον ίδιο και την οικογένειά του με κυάνιο.

Μετά τη φονική επίθεση, ο 53χρονος πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να παραδοθεί. Ο Eric Kortz κατηγορείται με τον θάνατο του 58χρονου ταχυδρόμου.

Man charged with killing postal worker he believed was poisoning his family https://t.co/wIYySTo8Ka pic.twitter.com/ab2IPspZwm