Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης και δολοφονίας της 22χρονης Γκάμπι Πετίτο, η υπόθεση της οποίας δεν έχει συγκλονίσει μόνο τις ΗΠΑ αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Το ενδιαφέρον στράφηκε στον 23χρονο αρραβωνιαστικό της άτυχης κοπέλας, Μπράιαν Λόντρι, ο οποίος αναζητούνταν από το FBI.

Την Τετάρτη (21/10) σε μια ερημική περιοχή της Φλόριντας στις ΗΠΑ, όπου οι αρχές διεξήγαγαν έρευνες για τον εντοπισμό του Μπράιαν Λόντρι, του αρραβωνιαστικού της Γκάμπι Πετίτο, εντοπίστηκαν ανθρώπινα λείψανα. Σήμερα, Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, οι αμερικανικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι αυτά ανήκουν στον 23χρονο Μπράιαν Λόντρι.

Το πτώμα του Μπράιαν Λόντρι, όπως αναφέρει δημοσίευμα BBC, αναγνωρίσθηκε από οδοντιατρικά αρχεία. Στο περιβαλλοντικό πάρκο Myakkahatchee Creek εντοπίστηκαν – όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ – ένα κρανίο και προσωπικά αντικείμενα του Μπράιαν Λόντρι. Ο 23χρονος αγνοούνταν για περισσότερο από ένα μήνα και είχε χαρακτηρισθεί ως «άτομο ενδιαφέροντος» στις έρευνες εξαφάνισης και δολοφονίας της 22χρονης Γκάμπι Πετίτο.

Human remains found in Florida park are those of Brian Laundrie, missing fiancé of murdered blogger Gabby Petito, FBI confirms https://t.co/jzMXpdSmR0

Τον Ιούλιο η 22χρονη Γκαμπριέλ Πετίτο είχε φύγει με τον 23χρονο αρραβωνιαστικό της Μπράιαν Λόντρι για ένα road trip. Το ζευγάρι ξεκίνησε με ένα βανάκι από τη Νέα Υόρκη και υποτίθεται ότι σε διάρκεια τεσσάρων μηνών θα έκαναν 4 σταθμούς. Την 1η Σεπτεμβρίου όμως ο 23χρονος επέστρεψε μόνος του στο σπίτι τους στη Φλόριντα. Η οικογένεια της 22χρονης Γκαμπριέλ Πετίτο ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνισή της στις 11 Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας ότι δεν έχει νέα της από τα τέλη Αυγούστου.

Τα λείψανα της Γκαμπριέλ Πετίτο εντοπίστηκαν στο εθνικό πάρκο Grand Teton και ιατροδικαστής επιβεβαίωσε ότι η άτυχη κοπέλα είχε πέσει θύμα δολοφονίας. Οι Αρχές χαρακτήρισαν τον Μπράιαν Λάντρι, ο οποίος αγνοούνταν για περισσότερο από ένα μήνα, ως «άτομο ενδιαφέροντος» και έκαναν έρευνες στο σπίτι του στη Φλόριντα. Ο 23χρονος αρραβωνιαστικός της, Μπράιαν Λόντρι, δεν είχε δώσει σημεία ζωής από τις 14 Σεπτεμβρίου και είχε αρνηθεί να συνεργαστεί με τις αρχές στην υπόθεση εξαφάνισης της αρραβωνιαστικιάς του πριν χαθούν τα ίχνη του.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) προχώρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για τον 23χρονο και αφορούσε παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας που ανήκε στην Γκάμπι Πετίτο. Ο Μπράιαν Λόντρι, όπως αναφέρει το ένταλμα, αναζητούνταν για «χρήση μη εξουσιοδοτημένης συσκευής πρόσβασης» που σχετίζεται με τις δραστηριότητές του μεταξύ 30 Αυγούστου και 1ης Σεπτεμβρίου, μετά την ανθρωποκτονία της 22χρονης αρραβωνιαστικιάς του.

On September 22, 2021, the U.S. District Court of Wyoming issued a federal arrest warrant for Brian Christopher Laundrie pursuant to a Federal Grand Jury indictment related to Mr. Laundrie’s activities following the death of Gabrielle Petito. pic.twitter.com/SSrBVbAeBs