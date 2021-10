Συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση εξαφάνισης και δολοφονίας της 22χρονης Γκάμπι Πετίτο, η υπόθεση της οποίας δεν έχει συγκλονίσει μόνο τις ΗΠΑ αλλά και ολόκληρο τον πλανήτη. Το ενδιαφέρον είναι πλέον στραμμένο στις εξελίξεις με τον 23χρονο αρραβωνιαστικό της άτυχης κοπέλας, Μπράιαν Λόντρι, ο οποίος αναζητείται από το FBI και από τον διάσημο «κυνηγό επικηρυγμένων» Ντουέιν Τσάπμαν, γνωστός και ως «Ντογκ».

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Μπράιαν Λόντρι, ωστόσο ο 23χρονος αρραβωνιαστικός της Γκάμπι Πετίτο δεν έχει ακόμα εντοπιστεί. Την περασμένη Τετάρτη – όπως αναφέρει το CNN – εντοπίστηκαν ίχνη του σε πάρκο της Φλόριντα. Υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες ότι ο 23χρονος εθεάθη στη Βόρεια Καρολίνα.

Πηγή προσκείμενη στην οικογένεια του Μπράιν Λόντρι ανέφερε στο CNN ότι οι Αρχές εντόπισαν φρέσκα ίχνη σε σημείο κατασκήνωσης στο Carlton Reserve στη Σαρασότα. Την ίδια ώρα, πεζοπόρος στα Απαλάχια ανέφερε ότι ήταν 99,99% ότι είχε μιλήσει με τον Λόντρι.

Κάποιοι χρήστες των social media έχουν αναπτύξει βέβαια μια άλλη θεωρία σχετικά με το πού βρίσκεται ο 23χρονος. Σε διάφορες αναρτήσεις τους, υποστηρίζουν ότι κρύβεται σε παρτέρι στην αυλή στο σπίτι των γονιών του, στην Φλόριντα. Οι αναρτήσεις συνοδεύονται και με σχετικό βίντεο που δείχνουν ακριβώς το σημείο που κρύβεται…

Κάποιοι δεν διστάζουν να υποστηρίξουν ότι ο 23χρονος βρίσκεται σε κάποιον ειδικά διαμορφωμένο χώρο κάτω από το παρτέρι, ενώ άλλοι παρακινούν τον διάσημο «κυνηγό επικηρυγμένων» Ντουέιν Τσάπμαν, γνωστός και ως «Ντογκ» να ερευνήσει το σημείο.

Internet sleuths claim Brian Laundrie is hiding under flower bed at parents' home https://t.co/Gjoe9f4Mvm pic.twitter.com/qs7DhQlB6f