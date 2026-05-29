ΗΠΑ: Γυναίκα πέταξε μεταλλικό μπολ σε υπάλληλο αλυσίδας εστιατορίων για ένα λάθος στην παραγγελία της – Δείτε βίντεο

Η γυναίκα αναζητείται από τις αρχές, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών
Μια γυναίκα από τη Νότια Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, αναζητείται από την αστυνομία μετά από μια σοκαριστική επίθεση σε βάρος υπαλλήλου ενός εστιατορίου της αλυσίδας Chipotle που κατέγραψε η κάμερα.

Μια γυναίκα πέταξε με δύναμη ένα μεταλλικό μπολ με φαγητό σε έναν υπάλληλο του Chipotle στη Σάντα Άνα της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, που βρίσκεται στο τετράγωνο 1300 της Δυτικής 17ης οδού, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 12 Μαΐου, ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την γυναίκα που βρισκόταν σε κατάσταση αμόκ.

Η γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες μιλούσε ισπανικά και φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι με μαύρο παντελόνι με λευκές βούλες, ενώ η αστυνομία πιστεύει ότι είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών.

Η ανάρτηση της Αστυνομίας της Σάντα Άνα στο Instagram σχετικά με το θέμα προκάλεσε δεκάδες σχόλια, πολλά από τα οποία αντιμετώπισαν την κατάσταση με χιούμορ.

Ένας χρήστης έγραψε: «Δεν χρειαζόταν να το κάνει αυτό», ενώ ένας άλλος είπε: «Πάντα σε κλέβουν σε αυτό το Chipotle. Πάντα συγκρατούμουν και δεν το έκανα αυτό».

 
 
 
 
 
Αφορμή για το ξέσπασμα της γυναίκας φέρεται να ήταν ένα λάθος του υπαλλήλου στην παραγγελία της.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις αρχές, η νεαρή γυναίκα, μετά την επίθεση που εξαπέλυσε διέφυγε από το σημείο μέσω ενός κοντινού εμπορικού κέντρου.

