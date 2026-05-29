ΔΟΑΕ: Το Καζακστάν δηλώνει πρόθυμο να παραλάβει το ουράνιο του Ιράν

Το Καζακστάν έχει δηλώσει ενδιαφέρον να πάρει τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν, αν υπάρξει συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΔΟΑΕ.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι μιλώντας στους Financial Times, τόνισε πως σε αυτή την περίπτωση το Καζακστάν θα πάρει τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν, εμπλουτισμένου κοντά στα επίπεδα για κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Το κράτος της κεντρικής Ασίας εξέφρασε την πρόθεσή του αυτή να διατηρήσει τα αποθέματα κατά τη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ με τον Γκρόσι στην Αστάνα αυτή την εβδομάδα, τόνισε ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ στους FT σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Το Καζακστάν φιλοξενεί μια διεθνώς ελεγχόμενη εγκατάσταση αποθήκευσης ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού για να εξασφαλίσει την προμήθεια καυσίμων για σταθμούς παραγωγής ενέργειας σε κράτη μέλη του ΔΟΑΕ και να αποτρέψει τη διάδοση πυρηνικών όπλων.

Η εγκατάσταση άνοιξε το 2017 σε συνεργασία με τον ΔΟΑΕ.