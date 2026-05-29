Απάντηση Πούτιν για το drone στη Ρουμανία: Δεν ξέρουμε αν ήταν ρωσικό, θα μπορούσε να είναι ουκρανικό

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξάγει αντικειμενική έρευνα εάν της δοθούν τα ερείπια του drone που συνετρίβη στη Ρουμανία», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέροντας ότι δεν έχει γίνει γνωστή η προέλευση του μη επανδρωμένου σκάφους, το οποίος πιθανόν να είναι και ουκρανικό.

Στο περιστατικό με την πτώση drone σε κτίριο σε πόλη της Ρουμανίας, αναφέρθηκε σήμερα (29.05.2026) ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, απαντώντας σε ερώτηση του TASS σχετικά με το περιστατικό με το UAV.

«Ας μας παραδώσουν [ορισμένα δεδομένα και συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους] και θα διεξάγουμε μια αντικειμενική έρευνα. Και μόνο τότε θα αξιολογήσουμε τι συνέβη», δήλωσε ο Πούτιν.

Και συμπλήρωσε: «Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πετάξει στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής στο παρελθόν. Νομίζω ότι έχουμε την ίδια κατάσταση και εδώ».

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξάγει αντικειμενική έρευνα εάν της δοθούν τα συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους που συνετρίβη στη Ρουμανία.

Κλιμακώνεται η ένταση στις σχέσεις Ρωσίας και Ρουμανίας, με τη Μόσχα να προειδοποιεί ότι θα απαντήσει άμεσα στην απόφαση του Βουκουρεστίου να κλείσει το ρωσικό γενικό προξενείο στην Κωνστάντζα και να κηρύξει τον Ρώσο γενικό πρόξενο Αντρέι Κοσίλιν persona non grata, μετά την πτώση ρωσικού drone σε πολυκατοικία στη Ρουμανία.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της χώρας, Νίκουσορ Νταν ανακοίνωσε ότι η Ρουμανία θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο στην πόλη της Κωνστάντζας, στη νοτιοανατολική χώρα, και θα προχωρήσει στο κλείσιμο του ρωσικού προξενείου εκεί.