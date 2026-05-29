Πήγε στην Τουρκία για φθηνά εμφυτεύματα και τα χαμόγελα κατέληξαν σε εφιάλτη

Ανυποψίαστη Βρετανίδα έχασε τα δόντια της όταν προσπάθησε να τα φτιάξει στην Τουρκία. Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου η Λιάν, περιγράφει την τρομακτική της εμπειρία από την οδοντιατρική επέμβαση που απέτυχε.

Η Λιάν, από το Τέλφορντ της Βρετανίας, μητέρα δύο παιδιών, η οποία είναι επίσης επαγγελματίας DJ, τοποθέτησε όψεις και γέφυρες το 2009 ενώ ζούσε στην Τουρκία, αλλά ήξερε ότι «δεν θα διαρκούσαν για πάντα». Όταν άρχισαν να πέφτουν, κατέφυγε να τις κολλήσει ξανά με κόλλα νυχιών μέχρι να μπορέσει να αντέξει οικονομικά μια πιο μόνιμη αποκατάσταση.

Οι όψεις είναι λεπτές επικαλύψεις που κολλώνται στο μπροστινό μέρος των δοντιών για αισθητικούς σκοπούς, ενώ οι στεφάνες είναι παχύτερες, καλύπτοντας ολόκληρο το δόντι για να προστατεύσουν τα κατεστραμμένα ή εξασθενημένα.

Μετά από έξι μήνες έρευνας, η Λιάν πήρε αυτό που θεώρησε γενναία απόφαση: να βάλει οδοντικά εμφυτεύματα. Στις 8 Μαΐου 2024, επισκέφθηκε την Κλινική ES στην Τουρκία για μια αρχική συμβουλευτική συνεδρία.

Ήξερε ότι θα χρειαζόταν να αφαιρεθούν τα δόντια της και να τοποθετηθούν βίδες για τα εμφυτεύματα – αλλά μετά από μια ακτινογραφία, ο οδοντίατρος προειδοποίησε ότι η διαδικασία θα ήταν πολύ πιο περίπλοκη από ό,τι την είχαν κάνει να πιστεύει.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok και έχει συγκεντρώσει πάνω από 19.900 προβολές, η DJ κατέγραψε τη διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος. «Είμαι πολύ φοβισμένη, αύριο θα βγάλουν όλα τα δόντια μου και μετά θα τα ράψουν όλα», είπε. «Μετά, νομίζω ότι θα βάλουν τις βίδες». Αλλά, δεν ήταν τόσο απλό όσο το «να μπαίνει και να βγαίνει, να φεύγει χαμογελαστή και χαρούμενη», όπως νόμιζε.

Την ενημέρωσαν ότι θα χρειαζόταν περισσότερες βίδες, ένα οστικό μόσχευμα και μια ανύψωση ιγμορείων πριν μπορέσουν να της τοποθετηθούν εμφυτεύματα. Η ανύψωση ιγμορείων είναι μια χειρουργική επέμβαση που περιλαμβάνει την τοποθέτηση ενός οστικού μοσχεύματος μεταξύ της άνω γνάθου και της μεμβράνης των ιγμορείων που βρίσκονται πιο κοντά στα πίσω δόντια. Η ιδέα είναι ότι η ανύψωση των ιγμορείων θα ενωθεί φυσικά με τη γνάθο, επιτρέποντας την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ενώ είναι μια αρκετά απλή διαδικασία, πολλοί ασθενείς και γιατροί επιλέγουν γενική αναισθησία για να ελαχιστοποιήσουν τον πόνο. Ωστόσο, για να εξοικονομήσει χρήματα, η Λιάν επέλεξε να μην υποβληθεί σε γενική αναισθησία, η οποία θα κόστιζε επιπλέον 400 λίρες, και ήταν ξύπνια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Έκανε συνολικά 25 ενέσεις, καθώς και μία στο ισχίο της, αλλά ο πόνος ήταν ακόμα «αφόρητος». «Ένιωθα σαν να πνιγόμουν με την ηλεκτρική σκούπα και το νερό», είπε. «Το έκαναν για 4 ώρες συνολικά. Ο πόνος ήταν φρικτός. Οι βίδες ήταν μέσα και ένιωθα σαν τον άντρα από το την ταινία “Jaws”», πρόσθεσε.

Παρά τον πόνο που ένιωθε από τη διαδικασία, η οποία της άφησε σημαντικούς μώλωπες, η Λιάν ήταν αρχικά ευχαριστημένη με τα αποτελέσματα των προσωρινών εμφυτευμάτων και άρχισε να αισθάνεται ξανά «όμορφη» μόλις δύο εβδομάδες μετά τη δοκιμασία.

Αλλά, μόλις ένα μήνα μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων της, η ανύπαντρη μητέρα άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με τα προσωρινά εμφυτεύματα, τα οποία τελικά οδήγησαν σε επώδυνες φουσκάλες που σχηματίστηκαν στη μύτη της, αφήνοντας το πρόσωπό της παραμορφωμένο.

Τα προσωρινά δόντια που είχε τοποθετήσει μόλις ένα μήνα πριν άρχισαν να πέφτουν, αποκαλύπτοντας τις βίδες που έμοιαζαν με καρφίτσες. Στη συνέχεια, η πλάκα που κρατούσε το εμφύτευμα στη θέση της έσπασε.