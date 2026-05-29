Το Ιράν διαψεύδει Τραμπ: Το «μνημόνιο κατανόησης» δεν περιλαμβάνει όρους για τα Στενά του Ορμούζ και τα πυρηνικά

«Κράμα αλήθειας και ψεμάτων» χαρακτήρισαν τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για μια πιθανή συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στο Ιράν, πηγές που μίλησαν στο ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ χωρίς διόδια, ενώ κανένας όρος αυτού του είδους δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της συμφωνίας», διαβεβαίωσαν οι πηγές.

Αφού οι ΗΠΑ άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών πλοίων, τα Στενά θα ανοίξουν και πάλι, με βάση τα μέτρα ασφαλείας που θα λάβει η Τεχεράνη, σύμφωνα με το Fars.

Τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου είναι «μια απόπειρα να παρουσιάσει μια κατασκευασμένη νίκη», μετέδωσε το πρακτορείο.

Η καταστροφή του πυρηνικού υλικού που διαθέτει το Ιράν δεν αναφέρεται επίσης σε αυτό το «μνημόνιο κατανόησης», πρόσθεσαν.

Αντιθέτως, περιλαμβάνονται ο όρος της άμεσης καταβολής στην Τεχεράνη 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα «παγωμένα» κεφάλαια του Ιράν, καθώς και η πλήρης κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Οι ίδιες πηγές είπαν ότι το «μνημόνιο» αυτό βρίσκεται στα τελευταία στάδια επικύρωσης στο Ιράν αλλά ακόμη δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση.

Νωρίτερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ ανέφερε ότι ετοιμάζεται να λάβει την «τελική απόφασή» του για μια πιθανή συμφωνία, εκτιμώντας ότι το Ορμούζ θα πρέπει να ανοίξει «αμέσως» και το εμπλουτισμένο ουράνιο «να καταστραφεί», όπως έγραψε με κεφαλαία γράμματα.

Μια ιρανική πηγή είπε εξάλλου στο πρακτορείο Reuters ότι ο ισχυρισμός του Αμερικανού προέδρου για την τύχη του σε υψηλό βαθμό εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «δεν είναι αληθής».

Επιβεβαιώνοντας έτσι ότι το μνημόνιο δεν περιλαμβάνει κανέναν όρο που να αφορά τα πυρηνικά.

Ο Τραμπ προαναγγέλει συμφωνία μέσω… Truth social

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social αναφέρθηκε στους όρους που έχει θέσει στο Ιράν και αποκάλυψε πως μεταβαίνει στην αίθουσα επιχειρήσεων για να λάβει την τελική του απόφαση.

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει χαρακτηριστικά πως «το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα. Τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν άμεσα, χωρίς διόδια, για απεριόριστη ναυσιπλοΐα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Όλες οι θαλάσσιες νάρκες (βόμβες), εφόσον υπάρχουν, θα εξουδετερωθούν (έχουμε ήδη απομακρύνει, μέσω ελεγχόμενων εκρήξεων, πολλές από αυτές με τα εξαιρετικά υποβρύχια ναρκαλιευτικά μας).

Το Ιράν θα ολοκληρώσει άμεσα την απομάκρυνση ή/και εξουδετέρωση όσων ναρκών έχουν απομείνει, οι οποίες δεν θα είναι πολλές.

Τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά λόγω του εντυπωσιακού και πρωτοφανούς ναυτικού αποκλεισμού μας, ο οποίος πλέον αίρεται, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία επιστροφής στην πατρίδα τους.

Πείτε «ΓΕΙΑ» στις συζύγους, τους συζύγους, τους γονείς και τις οικογένειές σας εκ μέρους μου, του αγαπημένου σας Προέδρου!





— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 29, 2026

Το εμπλουτισμένο υλικό, που μερικές φορές αποκαλείται «Πυρηνική Σκόνη», το οποίο βρίσκεται θαμμένο βαθιά υπόγεια κάτω από σχεδόν κατεστραμμένα βουνά, ως αποτέλεσμα της ισχυρής επίθεσης των βομβαρδιστικών B2 πριν από 11 μήνες, θα ανασυρθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες (οι οποίες, όπως έχει συμφωνηθεί, είναι η μόνη χώρα μαζί με την Κίνα που διαθέτει τη μηχανική δυνατότητα να το κάνει), σε στενό συντονισμό και συνεργασία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, και θα καταστραφεί.

Δεν θα υπάρξει καμία οικονομική συναλλαγή μέχρι νεωτέρας. Άλλα ζητήματα, πολύ μικρότερης σημασίας, έχουν επίσης συμφωνηθεί.

Τώρα θα μεταβώ στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) για να λάβω την τελική απόφαση.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο θέμα αυτό!