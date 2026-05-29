Κόσμος

Πρωτόγνωρο ρεκόρ ζέστης στη Γαλλία τον Μάιο – Έως και 15 βαθμούς υψηλότερες θερμοκρασίες

Από το Σάββατο η ζέστη αναμένεται να αφήσει τη θέση της στις καταιγίδες
REUTERS / Φωτογραφία Alice Sacco
Πάνω από τη μισή Γαλλία κατέγραψε τουλάχιστον ένα μηνιαίο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του πρώιμου κύματος ζέστης τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε η Météo-France την Παρασκευή (29.05.2026). Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία χαρακτήρισε τον Μάιο του 2026 «πρωτόγνωρο» σε μετεωρολογικό και κλιματικό επίπεδο.

«Πάνω από το μισό της Γαλλίας γνώρισε τουλάχιστον ένα μηνιαίο ρεκόρ ζέστης, είτε πρόκειται για τις κατώτερες είτε για τις μέγιστες θερμοκρασίες, κατά τη διάρκεια αυτού του επεισοδίου, κάτι που είναι κολοσσιαίου μεγέθους», τόνισε ο Ματιέ Σορέλ, κλιματολόγος στη Météo-France, την ώρα που αυτό το επεισόδιο ζέστης αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 30 – 31 Μαΐου.

Το διάστημα μεταξύ 23 – 27 Μαΐου, καταγράφηκαν περίπου 109 ρεκόρ κατώτερων μηνιαίων θερμοκρασιών και 266 μέγιστων μηνιαίων θερμοκρασιών, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Αυτές οι θερμοκρασίες, που είναι 10-15 βαθμούς υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή και σε μεγάλο βαθμό πρωτόγνωρες για έναν μήνα Μάιο, έχουν ήδη προκαλέσει αρκετούς θανάτους, σύμφωνα με τις αρχές.

Λόγω των ακραίων φαινομένων, επιχειρήσεις, ιδιώτες και οργανισμοί αναγκάστηκαν να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους.

Δρομολόγια τρένων ακυρώθηκαν μεταξύ Παρισιού και του νοτιοδυτικού τμήματος, όπως και μεταξύ του Μπορντό και της Μασσαλίας, λόγω φόβων για βλάβες στα συστήματα κλιματισμού.

Γάλλοι όλων των ηλικιών αναζητούν λίγη δροσιά εν μέσω καύσωνα
Η Météo-France προβλέπει πως το επεισόδιο ζέστης θα τελειώσει την Κυριακή. Όμως, από το Σάββατο, η ζέστη αναμένεται να αφήσει τη θέση της στις καταιγίδες.

