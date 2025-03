ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε την παράταση του προϋπολογισμού αποτρέποντας το shutdown

Με 54 ψήφους υπέρ, έναντι 46 κατά, η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε την παράταση του προϋπολογισμού, αποτρέποντας την παράλυση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε σήμερα (15.03.2025) τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας από τη Γερουσία και χρηματοδοτεί την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ μέχρι τον Σεπτέμβριο, επικρίθηκε έντονα από τους Δημοκρατικούς που κατήγγειλαν σημαντικές περικοπές δαπανών.

BREAKING: The Senate passes a six-month funding bill to avert a government shutdown hours ahead of the midnight deadline, sending it to President Donald Trump to sign into law.https://t.co/Wx6mWUmton pic.twitter.com/1aMXEiOFoZ