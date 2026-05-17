Μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ το Ιράν βάζει στο στόχαστρο τα υποθαλάσσια καλώδια του ίντερνετ

Το Ιράν έχει καταφέρει να κρατήσει κλειστά τα Στενά του Ορμούζ δείχνοντας ουσιαστικά στον Ντόναλντ Τραμπ και στους εταίρους του ποιος κάνει πραγματικά κουμάντο στην περιοχή και μετά από αυτή τη μάλλον ανέλπιστη επιτυχία φαίνεται πως πλέον στοχεύει σε ό,τι βρίσκεται στον βυθό της θάλασσα και που μπορεί να πλήξει ανεπανόρθωτα την παγκόσμια οικονομία: τα υποθαλάσσια καλώδια που μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων ανάμεσα σε Ευρώπη, Ασία και τον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει τέλη χρήσης στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για τη διέλευση δεδομένων μέσω καλωδίων που περνούν από την περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ενώ σύμφωνα με ιρανικά μέσα η μεταφορά δεδομένων και το ίντερνετ θα μπορούσε δυνητικά να επηρεαστεί αν δεν υπάρξει συμμόρφωση.

Ιρανοί βουλευτές συζήτησαν την προηγούμενη εβδομάδα σχέδιο που αφορά ακόμη και σε καλώδια που συνδέουν αραβικές χώρες με Ευρώπη και Ασία. Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί, δήλωσε μέσω X: «θα επιβάλουμε τέλη στα καλώδια διαδικτύου».

Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν αφήσει να διαρρεύσει πως υπάρχει σχέδιο που θα μπορούσε να υποχρεώσει εταιρείες όπως Google, Microsoft, Meta και Amazon να πληρώσουν, ενώ εταιρείες υποθαλάσσιων καλωδίων θα πληρώνουν άδειες διέλευσης και η συντήρηση θα ανατίθετο αποκλειστικά σε ιρανικές εταιρείες.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν τα καλώδια περνούν πράγματι από ιρανικά χωρικά ύδατα, ενώ επίσης παραμένει αβέβαιο πώς θα μπορούσε η Τεχεράνη να επιβάλει τέτοια μέτρα, καθώς οι αμερικανικές κυρώσεις απαγορεύουν συναλλαγές με το Ιράν.

Ωστόσο, ιρανικά κρατικά μέσα έχουν προειδοποιήσει εμμέσως ότι τυχόν πλήγμα σε καλώδια θα μπορούσε να επηρεάσει παγκόσμια δίκτυα δεδομένων αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η «ραχοκοκαλιά» του ίντερνετ

Τα υποθαλάσσια καλώδια μεταφέρουν τη συντριπτική πλειονότητα της παγκόσμιας διαδικτυακής κίνησης, υποστηρίζοντας τραπεζικά συστήματα, cloud υποδομές, επικοινωνίες και χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Όπως σημειώνουν ειδικοί, πιθανή διακοπή τους θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε:

διεθνείς πληρωμές

τραπεζικά δίκτυα

στρατιωτικές επικοινωνίες

τεχνητή νοημοσύνη και cloud υπηρεσίες

streaming και online υπηρεσίες

Αναλυτές προειδοποιούν ότι στρατιωτικές δυνατότητες στην περιοχή θα μπορούσαν να απειλήσουν καλώδια στον βυθό, προκαλώντας σοβαρές διακοπές σε πολλές χώρες της περιοχής.

Έχει επισημανθεί ότι δύο βασικά καλώδια περνούν από ιρανικά ύδατα, γεγονός που αυξάνει τον θεωρητικό κίνδυνο, ενώ μια στοχευμένη επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερη διαταραχή από τη Μέση Ανατολή έως την Ασία και την Αφρική.

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην ανάδειξη της γεωγραφικής της θέσης ως μοχλού πίεσης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανάλυση, το Ιράν επιδιώκει να αυξήσει το κόστος οποιασδήποτε σύγκρουσης, ώστε «κανείς να μην τολμά να επιτεθεί ξανά».

Βλάβες σε καλώδια συχνά προκαλούν περιορισμένες διακοπές, ωστόσο μεγάλης κλίμακας ζημιές θα μπορούσαν να έχουν πολύ πιο σοβαρές συνέπειες λόγω της πλήρους εξάρτησης του παγκόσμιου συστήματος από τη ροή δεδομένων μέσω ίντερνετ.