ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν τη «Συμφωνία 123» για την πυρηνική ενέργεια: Πολυετές deal δισεκατομμυρίων, υπό αυστηρές δικλίδες ασφαλείας

Τη λεγόμενη «Συμφωνία 123» υπέγραψαν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν. Πρόκειται για συμφωνία ειρηνικής πυρηνικής συνεργασίας, η οποία συνοδεύεται από διμερή συμφωνία διασφαλίσεων, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας.

Οι δύο συμφωνίες θέτουν το νομικό πλαίσιο για μια πολυετή συνεργασία αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας. Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην προώθηση οικονομικών και στρατηγικών προτεραιοτήτων, μεταξύ των οποίων και η ενίσχυση του καθεστώτος μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων.

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Η «Συμφωνία 123» παρέχει στις αμερικανικές εταιρείες ευρύτερη πρόσβαση στο πυρηνικό ενεργειακό πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας, ενισχύοντας την αμερικανική βιομηχανία, την απασχόληση και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών του βασιλείου.

Οι δύο συμφωνίες αποσκοπούν επίσης στην ενίσχυση της ασφάλειας των ΗΠΑ και της ευρύτερης περιοχής, μέσα από την τήρηση αυστηρών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας, προστασίας και μη διάδοσης. Παράλληλα, ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Ηνωμένων Πολιτειών στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής τεχνολογίας.

«Οι συμφωνίες αυτές αντικατοπτρίζουν την κοινή δέσμευση των δύο χωρών μας για την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Σαουδικής Αραβίας, εξασφαλίζοντας ευημερία στο εσωτερικό και ασφάλεια για τους συμμάχους μας στο εξωτερικό», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ.

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Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι οι συμφωνίες πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και μη διάδοσης, υποστηρίζοντας ότι βασίζονται στην τεχνογνωσία και την πυρηνική τεχνολογία των ΗΠΑ. «Χάρη στον πρόεδρο Τραμπ, η αμερικανική πυρηνική αναγέννηση βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη στους λαούς της Αμερικής και της Σαουδικής Αραβίας», ανέφερε.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Ενέργειας, η συνεργασία αναμένεται να διευρύνει τις εξαγωγές αμερικανικής πυρηνικής τεχνολογίας, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενδυναμώσει τη θέση των ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας και της εθνικής ασφάλειας, θα προωθήσει τα διεθνή πρότυπα μη διάδοσης και θα εμβαθύνει τη στρατηγική συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία.

Η συμφωνία θα διαβιβαστεί πλέον στο Κογκρέσο για εξέταση.

Ωστόσο, το σχέδιο προκαλεί και αντιδράσεις. Πυρηνικοί εμπειρογνώμονες και πρώην αξιωματούχοι του Ισραήλ, βασικού συμμάχου των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η συνεργασία θα μπορούσε, σε βάθος χρόνου, να ανοίξει τον δρόμο για την απόκτηση πυρηνικών όπλων από τη Σαουδική Αραβία.