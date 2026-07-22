Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ: «Αν επιτεθείτε, θα απαντήσουμε», προειδοποιεί ο Αραγτσί – «Δεν θα αποκτήσουν πυρηνικά», επιμένει ο Τραμπ

Ακόμα μία προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κάνοντας σαφές ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του εδάφους ή των υποδομών της. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στην Τζόρτζια επανέλαβε την θέση ότι η Ουάσιγκτον δεν πρόκειται να αφήσει την Τεχεράνη να έχει πυρηνικά όπλα.

Σε ανάρτησή του στο X ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, τόνισε ότι κάθε επιθετική ενέργεια κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ αλλά και από συμμάχους της θα προκαλέσει «ισχυρή και αποφασιστική απάντηση». «Το αμυντικό μας δόγμα είναι ξεκάθαρο: Οφθαλμόν αντί οφθαλμού. Οποιαδήποτε επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μας, θα επιβάλει μια ισχυρή και αποφασιστική απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε ακόμη ότι νόμιμοι στόχοι θα θεωρηθούν και όσοι συνδράμουν ή υποστηρίζουν μια τέτοια επίθεση, ανεξάρτητα από τη μορφή της βοήθειας που θα παράσχουν. «Όσοι συμβάλουν σε μια τέτοια επιθετική ενέργεια, ανεξαρτήτως του είδους της υποστήριξης που θα προσφέρουν, θα θεωρηθούν επίσης νόμιμοι στόχοι», υπογράμμισε.

Our defense doctrine is clear: eye for an eye.



Any aggression against Iran, including our infrastructure, will compel a powerful and decisive response.



Those who contribute to such aggression, whatever the kind of support, will also be considered as legitimate targets. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 22, 2026

Τραμπ: «Δεν θα αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα»

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στην Τζόρτζια σήμερα (22/7/2026) επανέλαβε την θέση του ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να αφήσουν το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα.

«Δεν έχουμε ανάγκη τα Στενά του Ορμούζ, δεν έχουμε τίποτα ανάγκη, το κάνουμε γιατί πρέπει να το κάνουμε, δεν θα αφήσουμε το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα». «Δεν είναι έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία. Θα είναι έτοιμοι πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

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«Θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά την πατρίδα και τα εθνικά μας συμφέροντα», προσθέτει ο υφυπουργός Εξωτερικών

Τις θέσεις του Ιράν σχετικά με τον πόλεμο παρουσίασε και ο αναπληρωτής υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε στην Τεχεράνη με 25 Ευρωπαίους πρέσβεις και επιτετραμμένους.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι υπενθύμισε στους Ευρωπαίους διπλωμάτες πως, κατά τον πόλεμο των 40 ημερών, η Τεχεράνη κατάφερε, σύμφωνα με τον ίδιο, «βαριά ήττα στους επιτιθέμενους».

«Και σε αυτόν τον νέο γύρο στρατιωτικής επίθεσης θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά την πατρίδα και τα εθνικά μας συμφέροντα», σημείωσε.

Ο Γκαριμπαμπαντί υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες συγκρούσεις δεν έχουν προσφέρει κανένα στρατηγικό όφελος στις Ηνωμένες Πολιτείες και, αντίθετα, θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια τόσο στην περιοχή όσο και διεθνώς.

Παράλληλα, κάλεσε την Ευρώπη να υπερασπιστεί τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο, καθώς και να καταδικάσει, όπως είπε, κάθε επιθετική ενέργεια.

Ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ισπανία, είχαν υιοθετήσει «θέσεις αρχών» κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Αντίθετα, χαρακτήρισε «μέρος των επιτιθέμενων» τις ευρωπαϊκές χώρες που επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά του Ιράν.

Ολοκληρώνοντας, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη αναμένεται «να αποτελέσει κινητήρια δύναμη της διπλωματίας και όχι ακόλουθο της ισχύος του επιτιθέμενου».