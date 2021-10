Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες γύρω από μια δολοφονία που σημειώθηκε στην Αριζόνα των ΗΠΑ. Ένας 21χρονος σκότωσε την 17χρονη φίλη του και κράτησε το άψυχο σώμα της… μέσα σ’ ένα πλαστικό δοχείο.

Τα ίχνη της 17χρονης Destiny Munoz, σύμφωνα με την New York Post, είχαν εξαφανιστεί από την 5η Οκτωβρίου και οι γονείς της ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Δύο εβδομάδες αργότερα, την Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, εντοπίστηκε το πτώμα σε προχωρημένη σήψη.

Για την δολοφονία της έφηβης κοπέλας κατηγορούνται ο 21χρονος σύντροφός της, Daniel Blas Torrealba, με τον οποίο είχαν και ένα παιδάκι, καθώς και ο 19χρονος του. Οι Αρχές του Φοίνιξ, σύμφωνα με την New York Post, βρήκαν τα λείψανα της 17χρονης τυλιγμένα σε πλαστικό και δεμένα με ταινία μέσα σε δοχείο, το οποίο βρίσκονταν μέσα σε ένα φορτηγό.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η έφηβη κοπέλα έχασε την ζωή της περίπου στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο 21χρονος σύντροφος της κοπέλας, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι κράτησε τα λείψανα της κοπέλας του σε δοχείο γιατί… «ήθελε να μείνει κοντά της».

Σύμφωνα με τις αρχές, τα δύο αδέλφια συγκάλυψαν τον θάνατο του κοριτσιού με σχέδιο να την κόψουν σε κομμάτια με αλυσοπρίονο και να την θάψουν. Βίντεο που έχουν οι Αρχές δείχνει τον 19χρονο αδελφό του δράστη να αγοράζει το δοχείο, την ταινία και το αλυσοπρίονο.

Ο 21χρονος Daniel Blas Torrealba ισχυρίζεται ότι η 17χρονη φίλη του σκοτώθηκε από έναν πυροβολισμό, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι αυτοπυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια ενός καβγά. Μετά τον θάνατο της κοπέλας, ο 21χρονος έστειλε μήνυμα στην οικογένειά της χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό της, έτσι ώστε «να μην ανησυχούν για αυτήν». Η οικογένεια της κοπέλας ανέφεραν την εξαφάνισή της στις 5 Οκτωβρίου, σημειώνοντας ότι δεν είχαν νέα της για τουλάχιστον 10 ημέρες. Σύμφωνα με την New York Post, ο 21χρονος σε άλλα μέλη της οικογένειάς τους είχε πει ότι το κορίτσι πέθανε αφού την έσπρωξε και εκείνη χτύπησε το κεφάλι της.

Man allegedly kept dead girlfriend in plastic container 'to remain close to her' https://t.co/2wgDEZulJT pic.twitter.com/Hawu0jrwwv