Μια γυναίκα και ο μικρός γιος της είναι νεκροί από τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε μια αγροτική περιοχή στα βορειοδυτικά της Λουιζιάνα, της πολιτείας νότια των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, οι διασώστες βρήκαν νεκρό το μικρό αγόρι αργά χθες Τρίτη (13.12.2022) το βράδυ της Τρίτης δάσος κοντά στο κατεστραμμένο σπίτι της οικογένειας από τον ανεμοστρόβιλο, στο χωριό 300 κατοίκων Κίθβολ, ανέφερε ο σερίφης του Κάντο Πάρις.

Λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρή και η μητέρα του, κάτω από συντρίμμια, σε έναν δρόμο πάνω από το σπίτι, είπε ο σερίφης Στιβ Πράτορ. Ένας άνδρας έχει μεταφερθεί σε τοπικό νοσοκομείο αλλά δεν διευκρινίστηκε η βαρύτητα των τραυμάτων του.

«Πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές. Δέντρα και γραμμές του δικτύου ηλεκτροδότησης έπεσαν», πρόσθεσε ο σερίφης.

@adamolivierwx is providing life saving warning coverage for a large and destructive tornado in Louisiana this morning. Check out this video pic.twitter.com/FyPg9LpTnG