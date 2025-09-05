ΗΠΑ: Μαζική έφοδος των αρχών στο εργοστάσιο της Hyundai στη Τζόρτζια – 450 συλλήψεις

Οι αρχές μετανάστευσης των ΗΠΑ πραγματοποίησαν έφοδο στο τεράστιο συγκρότημα της Hyundai στη Τζόρτζια, συλλαμβάνοντας περισσότερα από 450 άτομα, σύμφωνα με τις αρχές που συμμετείχαν στην επιχείρηση, με τη Νότια Κορέα, χώρα καταγωγής πολλών από τους συλληφθέντες να αντιδρά.

Το εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας στις ΗΠΑ που έχει έκταση 3.000 στρεμμάτων, κατασκευάστηκε από τη αυτοκινητοβιομηχανία απο τη Νότια Κορέα για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και έναν χρόνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι εκτελέστηκε ένταλμα έρευνας λόγω καταγγελιών για «παράνομες πρακτικές απασχόλησης και άλλα σοβαρά ομοσπονδιακά εγκλήματα».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ένα από τα γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας στην Ατλάντα δήλωσε ότι σε συνεργασία με την ICE και άλλες υπηρεσίες συνελήφθησαν 450 «παράνομοι αλλοδαποί» στο εργοστάσιο. Δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς ήταν Νοτιοκορεάτες, με ορισμένες αναφορές να κάνουν λόγο για εκατοντάδες.

Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν πράκτορες να παρατάσσουν εργαζόμενους και να τους ενημερώνουν ότι έχουν ένταλμα για έρευνα στον χώρο, συνομιλώντας μάλιστα με κάποιους από αυτούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Hyundai έχει υποσχεθεί επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια, εν μέρει για να αποφύγει δασμούς. Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Τζόρτζια, Μπράιαν Κεμπ, είχε παρουσιάσει τη νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων ως το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο στην ιστορία της πολιτείας, με περίπου 1.200 εργαζόμενους, αναφέρει το BBC.

Η έρευνα των ομοσπονδιακών αρχών οδήγησε και στη διακοπή των εργασιών κατασκευής του γειτονικού εργοστασίου μπαταριών, σύμφωνα με το CBS News.

BREAKING: 450 illegal aliens arrested in worksite raid at a Hyundai battery plant in Georgia



This is exactly what I voted for! pic.twitter.com/U2YgWu7Xqz — Libs of TikTok (@libsoftiktok) September 5, 2025

Αντιδράσεις από τη Νότια Κορέα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και Νοτιοκορεάτες πολίτες, χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση «άδικη παραβίαση» των δικαιωμάτων τους. «Οι οικονομικές δραστηριότητες των κορεατικών επενδυτικών εταιρειών και τα δικαιώματα των πολιτών μας δεν πρέπει να παραβιάζονται άδικα κατά τις επιχειρήσεις των αμερικανικών αρχών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του και πρόσθεσε ότι στέλνει διπλωμάτες στον χώρο. Το υπουργείο τόνισε επίσης ότι εξέφρασε τις ανησυχίες του στην αμερικανική πρεσβεία στη Σεούλ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί, ως μέρος της προεκλογικής του εκστρατείας για δεύτερη θητεία, μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, με προτεραιότητα -όπως είπε- σε όσους έχουν διαπράξει εγκλήματα.